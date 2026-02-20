Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα είχε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση
Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα είχε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση
Η ιατροδικαστής μεταξύ άλλων, κατέγραψε στα συμπεράσματά της κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού
Πάνω από 30 τραύματα έφερε στη σορό του ο 17χρονος που έπεσε νεκρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από 16χρονο, τον περασμένο μήνα, στην πόλη των Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ιατροδικαστική έκθεση η οποία προστέθηκε στον φάκελο της δικογραφίας, ως αιτία θανάτου του ανήλικου αναφέρονται βαριές κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις.
Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο ανήλικος δέχθηκε σφοδρή επίθεση που του στέρησε τη ζωή, καθώς έφερε θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Από τα δυνατά πλήγματα υπέστη κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού – ευρήματα που ενδεχομένως αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου ατόμου.
Τα συνολικά τραύματα του 17χρονου ανέρχονται περίπου σε τριάντα. Συγκεκριμένα, έφερε εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη και στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μετά την απολογία του στον ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.
Ο ίδιος στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι κατάφερε μόλις δύο με τρία χτυπήματα στο θύμα, μετά από λεκτικό καβγά για μια κοπέλα. «Του έριξα δύο με τρεις μπουνιές στο κεφάλι και δύο γονατιές, όμως η μία δεν τον βρήκε. Τον έπιασα από την κουκούλα, του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια», ισχυρίστηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα υποστήριξε ο κατηγορούμενος, τόσο προανακριτικά όσο και ενώπιον του ανακριτή.
Η οικογένεια του θύματος, μέσω των συνηγόρων που την εκπροσωπούν, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά το τραγικό περιστατικό έκανε λόγο για μια επίθεση στην οποία συμμετείχαν περισσότερα άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ιατροδικαστική έκθεση η οποία προστέθηκε στον φάκελο της δικογραφίας, ως αιτία θανάτου του ανήλικου αναφέρονται βαριές κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις.
Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο ανήλικος δέχθηκε σφοδρή επίθεση που του στέρησε τη ζωή, καθώς έφερε θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Από τα δυνατά πλήγματα υπέστη κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού – ευρήματα που ενδεχομένως αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου ατόμου.
Τα συνολικά τραύματα του 17χρονου ανέρχονται περίπου σε τριάντα. Συγκεκριμένα, έφερε εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη και στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μετά την απολογία του στον ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.
Ο ίδιος στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι κατάφερε μόλις δύο με τρία χτυπήματα στο θύμα, μετά από λεκτικό καβγά για μια κοπέλα. «Του έριξα δύο με τρεις μπουνιές στο κεφάλι και δύο γονατιές, όμως η μία δεν τον βρήκε. Τον έπιασα από την κουκούλα, του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια», ισχυρίστηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα υποστήριξε ο κατηγορούμενος, τόσο προανακριτικά όσο και ενώπιον του ανακριτή.
Η οικογένεια του θύματος, μέσω των συνηγόρων που την εκπροσωπούν, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά το τραγικό περιστατικό έκανε λόγο για μια επίθεση στην οποία συμμετείχαν περισσότερα άτομα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα