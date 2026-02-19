ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από τον Αύγουστο 2024 έχουν θανατωθεί 479.821 αιγοπρόβατα λόγω της ευλογιάς, 11 νέα κρούσματα σε επτά περιφέρειες
Από τον Αύγουστο 2024 έχουν θανατωθεί 479.821 αιγοπρόβατα λόγω της ευλογιάς, 11 νέα κρούσματα σε επτά περιφέρειες

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ από τις 9 Φεβρουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν νέα κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα, στην Ηλεία, στη Καβάλα, στη Ξάνθη, στη Ροδόπη και στις Σέρρες

Σε 479.821 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο 2024 και έως τις 15 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, έχουν καταγραφεί 2.105 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.610 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ την περίοδο αναφοράς 9 Φεβρουαρίου - 15 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 11 νέα κρούσματα σε επτά Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, δύο στην Αιτωλοακαρνανία, ένα στην Αχαΐα, τρία στην Ηλεία, ένα στη Καβάλα, δύο στη Ξάνθη, ένα στη Ροδόπη και ένα στις Σέρρες.
