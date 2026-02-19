Διεθνής Εκπαίδευση: Νέες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Πατρών με κινεζικά Ιδρύματα

Τι περιλαμβάνει η ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας - Ποια είναι η «ταυτότητα» του Ινστιτούτου Κομφούκιος

Ενεργό ρόλο στην Ελληνοκινεζική συνεργασία διαδραματίζει από το 2021 το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπογράφοντας διμερή μνημόνια συνεργασίας (MoUs) με αναγνωρισμένα κινεζικά Ιδρύματα και προωθώντας πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Sino –Foreign Διακρατικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Transnational Education – TNE) στην Κίνα και αντίστροφα της διάδοσης της Κινέζικης γλώσσας στην Ελλάδα και κατανόησης του πολιτισμού τους.



Πού στοχεύει η ακαδημαϊκή Ελληνο-Κινεζική «συμμαχία» Ο κύριος στόχος των συνεργασιών είναι η ενεργοποίηση της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας με βάση αρχές ισότητας, συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους, με σκοπό την εισαγωγή υψηλής ποιότητας ελληνικής εκπαίδευσης στην Κίνα και τη συμβολή στην καλλιέργεια διεθνών ταλέντων σε επιστημονικά πεδία, κυρίως στη Μηχανική, δημιουργώντας παράλληλα μια κοινότητα με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα.







Ποιες είναι οι κυριότερες συνεργασίες του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κίνα α) Από κοινού ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) που ήδη λειτουργούν:



Liaoning University of Technology (LUT) – Τμήμα Χημικών Μηχανικών BA in Chemical Engineering and Technology, που δέχεται 120 φοιτητές ετησίως, Ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Κίνα το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.







BA in Electrical Technology and Automation σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) και



BA in Informatics and Computing Science σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής



Στα μελλοντικά σχέδια του Ινστιτούτου PIEI περιλαμβάνεται η δημιουργία νέου Ξενόγλωσσου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.



Southwest University (SWU), School of History and Culture – Συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και αντίστοιχα Τμήματα του Εθνικού και Καποδριστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται κοινό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) ‘MA in Greek and Chinese Civilizations. A comparative approach’. Δέχεται 80 φοιτητές ετησίως, με διάρκεια δύο έτη, ενώ τα μαθήματα του 2ου έτους διδάσκονται δια ζώσης στην Πάτρα. Οι διδάσκοντες προέρχονται από όλα τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.



β) Μελλοντικά Ξενόγλωσσα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:



Hebei University of Engineering (HUE) – Κατόπιν της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, σχεδιάζεται η ίδρυση Ινστιτούτου με την προσφορά ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών από κοινού με Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας.



Sichuan Agricultural University (SCAU) – Έχει ήδη υπογραφεί το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, βάσει του οποίου ξεκίνησε η διαδικασία ίδρυσης Ινστιτούτου στο SCAU, που θα ονομάζεται Patras College, Sichuan Agricultural University. Το Ινστιτούτο θα προσφέρει από κοινού ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών σε συνεργασία με τα Τμήματα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, “Aquaculture’ και Αειφορικής Γεωργίας, “Ecological Engineering of Environment”.



γ) Ειδικές προγραμματικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών:



Xi’an International Studies University (XISU) – Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται περίπου 10 φοιτητές ετησίως, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς δύο έτη σπουδών στο Greek Department, School of European Studies του XISU, όπου για δύο εξάμηνα παρακολουθούν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων, που προσφέρονται στα Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Το διοικητικά αρμόδιο Τμήμα στην Πάτρα είναι το Τμήμα Φιλοσοφίας.



δ) Ίδρυση Ινστιτούτου Κομφούκιου:



Με την υπογραφή τριμερούς συμφωνίας με τα Ιδρύματα της Κίνας: Beijing University of Chemical Technology (BUCT) και Chinese International Education Foundation, δρομολογείται η ίδρυση Ινστιτούτου Κομφούκιου (Confucius Institute).

Στους σκοπούς του Ινστιτούτου περιλαμβάνονται η διάδοση στην Ελλάδα της Κινέζικης γλώσσας και η κατανόηση του Κινέζικου πολιτισμού. To Chinese International Education Foundation θα παρέχει συμβουλευτική, ενώ η ουσιαστική ανάπτυξη και λειτουργία του Ινστιτούτου θα πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Beijing University of Chemical Technology.



Οι διαδικασίες εισαγωγής και το πλαίσιο σπουδών Με βάση τη νομοθεσία της Κίνας αλλά και τις προδιαγραφές, που έθεσε το Πανεπιστήμιο Πατρών, η εισαγωγή των φοιτητών στα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών που έχουν ιδρυθεί από κοινού, τηρεί αυστηρά τις ενοποιημένες πολιτικές εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η διαδικασία επιλογής εισακτέων περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της Κίνας, National College Entrance Examination (NCEE) κοινώς αναφερόμενες ως Gaokao, που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας.



Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών με εντατικοποιημένη διδασκαλία. Ο αριθμός των απαιτούμενων διδακτικών εβδομάδων κυρίως σε μαθήματα ειδικότητας, είναι διευρυμένος – για παράδειγμα, μπορεί να είναι 16,5 εβδομάδες ανά εξάμηνο. Σε όλα τα κοινά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών, οι Έλληνες διδάσκοντες προσφέρουν περίπου το 1/3 των μαθημάτων, εστιάζοντας σε βασικά μαθήματα, που βρίσκονται στο κέντρο των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων.





Όσο για τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών, που λειτουργούν, όπως επισημαίνεται από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η εμβάθυνση γνώσεων, η ανάλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης, ο σχεδιασμός λύσεων, η ανάλυση δεδομένων, η έρευνα, η χρήση σύγχρονων εργαλείων και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.



«Ένα ισχυρό ακαδημαϊκό Ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ικανό να υπερκεράσει τις δυσκολίες - για παράδειγμα διαφορετικό νομικό πλαίσιο, διαφορά στα συστήματα Ανώτατης εκπαίδευσης - που προκύπτουν από αυτή τη συνεργασία υψηλών προδιαγραφών», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί, ότι σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των συνεργασιών διαδραματίζει ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας, Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος.