Προβλήματα στη Λεωφόρου Συγγρού: Έσπασε αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ, έντονη δυσοσμία στο σημείο
Καθυστερήσεις στο σημείο
Καθίζηση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στη μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, στο ρεύμα προς παραλία, λίγο μετά τον Νέο Κόσμο.
Το πρόβλημα φαίνεται πως προκλήθηκε μετά από θραύση αγωγού λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.
Στην περιοχή σπεύδουν οι αρμόδιες αρχές αλλά και συνεργεία του δήμου ώστε να τοποθετηθούν ειδικές σημάνσεις και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος.
Η δυσοσμία στην περιοχή είναι πολύ έντονη.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
