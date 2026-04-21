Ανήλικος τραυματίστηκε σε μετωπική σύγκρουση έξω από την Καστοριά
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός παιδιού σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου, στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Άργος Ορεστικό με τους Μανιάκους, Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ΕΡΤ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη από την Τροχαία, δύο επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που στο ένα όχημα ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι, ενώ το δεύτερο όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας επιβάτης, ένα παιδί μικρής ηλικίας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον μικρό τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία. Οι τραυματισμοί του χαρακτηρίζονται ελαφροί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κυρίως για την παροχή των πρώτων βοηθειών και για προληπτικούς λόγους. Παρά το γεγονός, ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα όσον αφορά τους επιβαίνοντες και τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έρευνα το τμήμα Τροχαίας Καστοριάς, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο Ι.Χ. βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

