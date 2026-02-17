Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Μεγάλο δέντρο έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Καμάρι της Σαντορίνης
Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι απομάκρυναν το δέντρο με ασφάλεια
Αναστάτωση δημιουργήθηκε το πρωί της Τρίτης (17/2)στο Καμάρι της Σαντορίνης, όταν ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε και έπεσε σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι απομάκρυναν το δέντρο με ασφάλεια.
Το αυτοκίνητο υπέστη μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.
