Η δημιουργός της σειράς «Τεχεράνη» Ντάνα Έντεν είναι η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - «Ψέμματα τα περί δολοφονίας»

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής για τις φήμες περί εγκληματικής ενέργειας - Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία καθώς στο δωμάτιό της εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χαπιών - Βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της σειράς