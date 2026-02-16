Η δημιουργός της σειράς «Τεχεράνη» Ντάνα Έντεν είναι η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - «Ψέμματα τα περί δολοφονίας»
Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής για τις φήμες περί εγκληματικής ενέργειας - Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία καθώς στο δωμάτιό της εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χαπιών - Βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της σειράς
Η δημιουργός της γνωστής σειράς «Τεχεράνη» Ντάνα Έντεν είναι η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας χθες (15/2), ενώ οι Αρχές προσπαθούν να φωτίσουν όλες τις σκοτεινές γωνίες της υπόθεσης θανάτου της.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία καθώς στο δωμάτιό της εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χαπιών.
Παράλληλα η 52χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή από τον αδερφό της, έφερε σημάδια από μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν πριν την κατανάλωση χαπιών, επιχείρησε να προκαλέσει κακό στον εαυτό της με άλλο τρόπο.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η 52χρονη είχε νοσηλευθεί στο παρελθόν και έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή.
Η Ντάνα Έντεν είχε φθάσει στην Αθήνα στις αρχές του μήνα για την πραγματοποίηση γυρισμάτων της σειράς «Τεχεράνη» της οποίας είναι παραγωγός.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης, η Ντάνα Έντεν αποτελούσε μία από τις πιο γνωστές και πετυχημένες παραγωγούς του Ισραήλ ενώ, με τη σειρά «Τεχεράνη», είχε κερδίσει και βραβείο Emmy.
Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 52χρονης, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.
Eικόνες από το ξενοδοχείο που βρέθηκε νεκρή η Ντάνα Έντεν:
Διαψεύδεται η σύνδεση με εγκληματική ενέργεια και εθνικιστικά κίνητρα
Θέση για φήμες και σενάρια που κυκλοφόρησαν για σύνδεση του θανάτου της Ισραηλινής παραγωγού Ντάνα Έντεν με εγκληματική ενέργεια και εθνικιστικά κίνητρα, πήρε η εταιρεία παραγωγής της σειράς «Τεχεράνη», Donna and Shula Productions.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της στο Facebook, η εταιρεία ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια στον θάνατο της παραγωγού, εν μέσω φημών που διακινούνται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ενδέχεται να δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες.
«Η εταιρεία παραγωγής θέλει να καταστήσει σαφές ότι οι φήμες για εγκληματική ή εθνικιστική αιτία θανάτου είναι ψευδείς και αβάσιμες», αναφέρει η Donna and Shula Productions στην ανακοίνωσή της.
«Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μην δημοσιεύουν αβάσιμες θεωρίες και να ενεργούν με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Αυτή είναι μια στιγμή τεράστιου πόνου για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της», αναφέρει η ανακοίνωση. «Θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή της Ντάνα».
Στο μεταξύ, σε δήλωση προς την εφημερίδα Maariv, η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα χαρακτήρισε τον θάνατό της «τραγικό περιστατικό» και ανέφερε ότι βοηθά την οικογένεια.
Η σειρά, που ακολουθεί μια πράκτορα της Μοσάντ στην Τεχεράνη και έχει γυριστεί στην Αθήνα θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ισραηλινής τηλεόρασης. Η Ντάνα Έντεν με την επίσης παραγωγό Σούλα Σπίγκελ είχαν συνάψει μια μεγάλη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων με το Apple TV Plus για την δημιουργία της.
Σε συνέντευξη για το podcast «Outside the Frame» που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023, η Έντεν και η Σπίγκελ είχαν δηλώσει: «Στην Ελλάδα υπάρχει νόμος για επιστροφές φόρου σε ξένες παραγωγές. Έπρεπε να λάβουμε τα χρήματα, αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν λειτουργούσαν εκεί για μερικούς μήνες, και αυτό δεν μας επέτρεψε να τα πάρουμε εγκαίρως, παρά μόνο με καθυστέρηση έξι μηνών. Ζούσαμε σαν σε ταινία εκείνη την περίοδο, μείναμε με ταμειακά ελλείμματα εκατομμυρίων».
«Υποθήκευσα το σπίτι μου για να παράγω το “Τεχεράνη” και να ολοκληρώσω τα γυρίσματα. Είμαστε και οι δύο τρελές, ανεύθυνα αισιόδοξες και αναλαμβάνουμε παράλογα ρίσκα. Το έκρυψα από τα παιδιά μου, δεν ήθελα να τους το αποκαλύψω» είχαν δηλώσει.
Τον Νοέμβριο του 2021, η σειρά κέρδισε μάλιστα Emmy για την Καλύτερη Δραματική Σειρά.
Fake news τα περί δολοφονίας
