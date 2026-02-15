Νεκρή 53χρονη Ισραηλινή παραγωγός ταινιών σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Την εντόπισε ο αδερφός της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας όταν βρέθηκε νεκρή μία 53χρονη υπήκοος Ισραήλ σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες,  η γυναίκα που ήταν παραγωγός ταινιών, διέμενε σε δωμάτιο του 5ου ορόφου σε ξενοδοχείο στην οδό Λέκκα, όπου είχε καταλύσει από τις 4 Φεβρουαρίου ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες την εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος την αναζητούσε καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. 


H 53χρονη έφερε μώλωπες στον λαιμό και στα κάτω άκρα ενώ στο δωμάτιο εντοπίστηκαν και πολλά χάπια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για αυτοχειρία. 

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.
