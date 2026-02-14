Αττική Οδός: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω εργασιών συντήρησης
Αττική Οδός: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω εργασιών συντήρησης

Αττική Οδός: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω εργασιών συντήρησης
Κλειστές θα παραμείνουν έως και το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κλειστές θα παραμείνουν οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), από τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 13/02 έως τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 14/02.

Οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Kατά την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εναλλακτικές διαδρομές είναι:

-Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.
-Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.
-Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό μστον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

