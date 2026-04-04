Καιρός: Σαββατοκύριακο με αστάθεια, η πρώτη εκτίμηση για τον καιρό μέχρι το Πάσχα
Η πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφύλλια για το protothema
Τα απόνερα της κακοκαιρίας θα επηρεάσουν και το Σαββατοκύριακο τη χώρα, με άστατο καιρό στις περισσότερες περιοχές, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Λίγες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Αιγαίο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματά του, ενώ οι βοριάδες, που στα ανατολικά πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, θα απομακρύνουν επιτέλους την αφρικανική σκόνη.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 18 στα νησιά. Ωστόσο, η ψύχρα θα διατηρηθεί τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Στην Αθήνα, μετά το μεσημέρι τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, αναμένονται λίγες ασθενείς βροχές ή ψιχάλες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 18 βαθμούς. Όσο για τις ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται σχετικά καλός τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα