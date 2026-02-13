Στο Μόναχο ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης για τα εγκαίνια νέου ελληνικού σχολείου

«Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί σταθερή και διαχρονική προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με κεντρικό στόχο τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού», δήλωσε ο υφυπουργός





Το Μόναχο επισκέφθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης , προκειμένου να πραγματοποιήσει σειρά επαφών με επίκεντρο την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τη στήριξη της ομογένειας.Κεντρικό σταθμό της επίσκεψης αποτέλεσε η επίσημη τελετή εγκαινίων του νέου ελληνικού σχολείου στο Μόναχο, στο οποίο μετεγκαταστάθηκαν το 4ο Δημοτικό Σχολείο «Αριστοτέλης» και το 1ο Γυμνάσιο Μονάχου.Το έργο έδωσε οριστική λύση σε ένα ζήτημα που απασχολούσε επί σειρά ετών μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον μάθησης για σχεδόν 200 μαθητές του Δημοτικού και περίπου 130 μαθητές του Γυμνασίου.Τα εγκαίνια τέλεσε ο πατήρ Πέτρος Κλιτς της Εκκλησίας του Σωτήρος (Salvatorkirche) του Μονάχου, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία κ. Αλέξανδρου Παπαϊωάννου, του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στο Μόναχο κ. Κωνσταντίνου Κοδέλλας, εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας και πλήθους γονέων και μαθητών.Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός τόνισε: «Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί της ομογένειας αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να είμαστε δίπλα σας».Ο κ. Βλάσης αναφέρθηκε, επίσης, στις στοχευμένες παρεμβάσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης παγκοσμίως, επισημαίνοντας ότι μέσω των αποσπάσεων καλύπτονται οι ανάγκες περίπου 40.000 μαθητών, ενώ υπηρετούν στο εξωτερικό 752 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον έγκαιρο προγραμματισμό για τα επόμενα σχολικά έτη, καθώς και στη διανομή 145.805 αντιτύπων σχολικών βιβλίων κατά το τρέχον σχολικό έτος σε μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υφυπουργός συναντήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού του Ομοσπονδιακού Κρατιδίου της Βαυαρίας με τον Γενικό Γραμματέα κ.Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γερμανία κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο κ. Κωνσταντίνος Κοδέλλας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αντηλλάγησαν απόψεις για ζητήματα εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία της ελληνικής ομογένειας στο Μόναχο, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Βαυαρίας.Ο Υφυπουργός απηύθυνε, επίσης, χαιρετισμό στην εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Παλλάδιον», παρουσία εκπροσώπων της ομογένειας.Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, ο Γενικός Πρόξενος κ. Κωνσταντίνος Κοδέλλας, καθώς και ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου πατήρ Απόστολος Μαλαμούσης.

Ο κ. Βλάσης υπογράμμισε ότι «η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα συστατικά της εθνικής μας ταυτότητας και έναν από τους ισχυρότερους συνδετικούς κρίκους των απανταχού Ελλήνων», επισημαίνοντας τη σημασία της διαφύλαξης και προώθησής της στις νεότερες γενιές.



Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της επίσκεψής του, ο κ. Βλάσης συναντήθηκε με εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από το Μόναχο, τη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Νυρεμβέργη.



Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γερμανία και ο Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης Μονάχου κ. Παρασκευάς Αθανασίου. Οι γονείς έθεσαν ζητήματα που αφορούν τόσο τη λειτουργία των σχολικών μονάδων όσο και των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας.



Η επίσκεψη του υφυπουργού Παιδείας, αναδεικνύει τη σταθερή προσήλωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και στην ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική ομογένεια.



Η παρουσία και η δράση των ελληνικών σχολείων στο Μόναχο αποτελούν ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και παιδείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της γλώσσας, της ιστορίας και της ταυτότητας του Ελληνισμού.



Το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και σχέδιο, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, όπου κι αν βρίσκεται, να έχει πρόσβαση σε ποιοτική ελληνόγλωσση εκπαίδευση και σε ένα σταθερό, δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.