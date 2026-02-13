Έριχναν με όπλα και το διαφήμιζαν στο TikTok: Οι διαρρήξεις με τη λεία των 400.000 ευρώ και νέα βίντεο από τη δράση του κυκλώματος

Τα μέλη της σπείρας κατηγορούνται για 20 διαρρήξεις σε σπίτια, 29 διαρρήξεις οχημάτων καθώς και για επτά κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού





Με βίντεο που ανέβαζαν στα κοινωνικά δίκτυα «διαφήμιζαν» τα όπλα που είχαν στην κατοχή τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μέσα σε διάστημα τριών μηνών πραγματοποίησε 63 διαρρήξεις και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποκομίζοντας λεία που υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.Στα βίντεο που αναρτούσαν σε γνωστή πλατφόρμα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δημοσιεύει το protothema.gr , φαίνεται ένα από τα μέλη της οργάνωσης να πυροβολεί στον αέρα με πιστόλι από μπαλκόνι, αδειάζοντας ολόκληρο τον γεμιστήρα.Σε διαφορετικό οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε από τον ίδιο λογαριασμό δύο ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 3 Ιανουαρίου, καταγράφεται ένας ανήλικος να οπλίζει κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα) και να πυροβολεί δύο φορές στον αέρα.Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται συνολικά για σωρεία αξιόποινων πράξεων και συγκεκριμένα για: 20 διαρρήξεις οικιών, 29 διαρρήξεις οχημάτων, επτά κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού , μία κλοπή χρημάτων από όχημα, μία κλοπή οχήματος, τρεις κλοπές κρατικών πινακίδων, δύο πλαστογραφίες πινακίδων και τρεις περιπτώσεις απείθειας.Από την εγκληματική τους δράση αποκόμισαν τουλάχιστον 167.935 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 244.160 ευρώ, με τη συνολική λεία να ανέρχεται στις 412.095 ευρώ.Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το protothema.gr, καταγράφονται καρέ-καρέ οι κινήσεις δύο μελών της οργάνωσης, οι οποίοι, με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, προσέγγισαν φορτηγό στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Εκμεταλλευόμενοι την απασχόληση του οδηγού, αφαίρεσαν από το εσωτερικό το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και 1.700 ευρώ.Ανάμεσα στις εισβολές σε οικίες ξεχωρίζουν περιπτώσεις όπου οι δράστες απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δεκεμβρίου του 2025, όταν πέντε από τους δράστες εισέβαλαν από πλαϊνό παράθυρο σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πέλλας. Αφού ερεύνησαν όλους τους χώρους, αφαίρεσαν 20 χρυσές λίρες Αγγλίας (αξίας περίπου 16.000 ευρώ), 80.000 ευρώ σε μετρητά και πλήθος κοσμημάτων.

Σύμφωνα με την παθούσα, η αξία των τιμαλφών ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, με τη συνολική ζημία να φτάνει τις 121.000 ευρώ.



Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, τέσσερα μέλη της οργάνωσης «χτύπησαν» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Αφού αναρριχήθηκαν από χτιστή ψησταριά στην πίσω πλευρά μονοκατοικίας, διέρρηξαν την μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου, η οποία οδηγούσε στο υπνοδωμάτιο. Από εκεί αφαίρεσαν 100 χρυσές λίρες Αγγλίας (αξίας 85.000 ευρώ), 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.



Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι δράστες δεν έβρισκαν μεγάλα ποσά, δεν πτοούνταν. Αφαιρούσαν τα πάντα, από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επώνυμες τσάντες μέχρι μια διακοσμητική χελώνα αξίας 800 ευρώ και έναν αφυγραντήρα.