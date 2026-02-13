Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Αττική Οδός και κέντρο - Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες, πώς θα κινηθούν
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Μποτιλιάρισμα

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Αττική Οδός και κέντρο - Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες, πώς θα κινηθούν

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δεκάδες τρακτέρ, με τη συνοδεία της Αστυνομίας, θα εισέλθουν λίγο μετά τις 12:30 στον Κηφισό και στη συνέχεια θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το κέντρο της πόλης, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Αττική Οδός και κέντρο - Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες, πώς θα κινηθούν
UPD:
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13/2 στην Αττική, με αυξημένο όγκο αυτοκινήτων και μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Πού έχει κίνηση τώρα 

Κίνηση καταγράφεται και σήμερα στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως το Αιγάλεω. Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων.

Από την αρχή της, η άνοδος της Αρδηττού βλέπει τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν, ενώ η συνέχεια της, Βασιλέως Κωνσταντίνου, βρίσκεται επίσης στο κόκκινο, έως τη συμβολή με τη Β. Αλεξάνδρου.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τα διυλιστήρια, όπου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις και δυσκολίες στη μετακίνηση των οδηγών.

Σταδιακή επιβάρυνση καταγράφεται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, με τμηματικά προβλήματα στη ροή της κυκλοφορίας. Τέλος, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, γύρω από το λιμάνι, με πολλούς δρόμους να εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Αττική Οδός και κέντρο - Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες, πώς θα κινηθούν

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 

Κλείσιμο


Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες - Πώς θα κινηθούν

Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι, έπειτα από 55 ημέρες παραμονής στα μπλόκα, δίνουν σήμερα Παρασκευή (13/2) ραντεβού στην Αθήνα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στην Πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δεκάδες τρακτέρ, με τη συνοδεία της Αστυνομίας, θα εισέλθουν λίγο μετά τις 12:30 στον Κηφισό και στη συνέχεια θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το κέντρο της πόλης, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Τα αγροτικά οχήματα θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και στη ΛΕΑ, ενώ οι υπόλοιπες λωρίδες θα παραμείνουν ανοιχτές για την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων.

Ωστόσο, η διαχείριση της κυκλοφορίας αποτελεί πρόκληση για την Ελληνική Αστυνομία, καθώς βασικός στόχος είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στην ομαλή ροή των οχημάτων.
UPD:

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης