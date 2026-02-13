Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Αττική Οδός και κέντρο - Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες, πώς θα κινηθούν
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Αττική Οδός και κέντρο - Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες, πώς θα κινηθούν
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δεκάδες τρακτέρ, με τη συνοδεία της Αστυνομίας, θα εισέλθουν λίγο μετά τις 12:30 στον Κηφισό και στη συνέχεια θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το κέντρο της πόλης, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13/2 στην Αττική, με αυξημένο όγκο αυτοκινήτων και μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.
Από την αρχή της, η άνοδος της Αρδηττού βλέπει τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν, ενώ η συνέχεια της, Βασιλέως Κωνσταντίνου, βρίσκεται επίσης στο κόκκινο, έως τη συμβολή με τη Β. Αλεξάνδρου.
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τα διυλιστήρια, όπου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις και δυσκολίες στη μετακίνηση των οδηγών.
Σταδιακή επιβάρυνση καταγράφεται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, με τμηματικά προβλήματα στη ροή της κυκλοφορίας. Τέλος, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, γύρω από το λιμάνι, με πολλούς δρόμους να εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δεκάδες τρακτέρ, με τη συνοδεία της Αστυνομίας, θα εισέλθουν λίγο μετά τις 12:30 στον Κηφισό και στη συνέχεια θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το κέντρο της πόλης, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Τα αγροτικά οχήματα θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και στη ΛΕΑ, ενώ οι υπόλοιπες λωρίδες θα παραμείνουν ανοιχτές για την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων.
Ωστόσο, η διαχείριση της κυκλοφορίας αποτελεί πρόκληση για την Ελληνική Αστυνομία, καθώς βασικός στόχος είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στην ομαλή ροή των οχημάτων.
Πού έχει κίνηση τώραΚίνηση καταγράφεται και σήμερα στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως το Αιγάλεω. Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 13, 2026
Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/o8J5VJiAMW
Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες - Πώς θα κινηθούνΣε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι, έπειτα από 55 ημέρες παραμονής στα μπλόκα, δίνουν σήμερα Παρασκευή (13/2) ραντεβού στην Αθήνα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στην Πλατεία Συντάγματος.
