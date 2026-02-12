Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που επιτέθηκε και λήστεψε 20χρονο μέσα σε λεωφορείο, του άρπαξε χρυσή αλυσίδα
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφορείο Ληστεία Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που επιτέθηκε και λήστεψε 20χρονο μέσα σε λεωφορείο, του άρπαξε χρυσή αλυσίδα

Ο 22χρονος μαζί με άλλο ένα άτομο, φέρεται να αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας από έναν 20χρονο μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ παράλληλα επιχείρησε να του αποσπάσει και το κινητό του τηλέφωνο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που επιτέθηκε και λήστεψε 20χρονο μέσα σε λεωφορείο, του άρπαξε χρυσή αλυσίδα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 22χρονου για ληστεία σε αστικό λεωφορείο προχώρησε η Αστυνομία στην περιοχή του Δενδροποτάμου της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος μαζί με άλλο ένα άτομο, φέρεται να αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας από έναν 20χρονο μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ παράλληλα επιχείρησε να του αποσπάσει και το κινητό του τηλέφωνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λεωφορείο, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Στη συνέχεια, οι δύο δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο ο 22χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Ο συνεργός του αναζητείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης