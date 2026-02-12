Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που επιτέθηκε και λήστεψε 20χρονο μέσα σε λεωφορείο, του άρπαξε χρυσή αλυσίδα

Ο 22χρονος μαζί με άλλο ένα άτομο, φέρεται να αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας από έναν 20χρονο μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ παράλληλα επιχείρησε να του αποσπάσει και το κινητό του τηλέφωνο