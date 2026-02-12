Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που επιτέθηκε και λήστεψε 20χρονο μέσα σε λεωφορείο, του άρπαξε χρυσή αλυσίδα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που επιτέθηκε και λήστεψε 20χρονο μέσα σε λεωφορείο, του άρπαξε χρυσή αλυσίδα
Ο 22χρονος μαζί με άλλο ένα άτομο, φέρεται να αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας από έναν 20χρονο μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ παράλληλα επιχείρησε να του αποσπάσει και το κινητό του τηλέφωνο
Στη σύλληψη ενός 22χρονου για ληστεία σε αστικό λεωφορείο προχώρησε η Αστυνομία στην περιοχή του Δενδροποτάμου της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος μαζί με άλλο ένα άτομο, φέρεται να αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας από έναν 20χρονο μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ παράλληλα επιχείρησε να του αποσπάσει και το κινητό του τηλέφωνο.
Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λεωφορείο, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.
Στη συνέχεια, οι δύο δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο ο 22χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Ο συνεργός του αναζητείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος μαζί με άλλο ένα άτομο, φέρεται να αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας από έναν 20χρονο μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ παράλληλα επιχείρησε να του αποσπάσει και το κινητό του τηλέφωνο.
Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λεωφορείο, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.
Στη συνέχεια, οι δύο δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο ο 22χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Ο συνεργός του αναζητείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα