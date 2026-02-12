Λαμία: Ανήλικος μπήκε σε περίπτερο και έκλεψε τσάντα, συνελήφθη ο πατέρας του που έκανε χρήση των τραπεζικών καρτών

Ο πατέρας του ανήλικου πήρε τις κάρτες από το πορτοφόλι και ξεκίνησε τις συναλλαγές - Ο δηγήθηκε στην Εισαγγελία και δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου