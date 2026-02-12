Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Λαμία: Ανήλικος μπήκε σε περίπτερο και έκλεψε τσάντα, συνελήφθη ο πατέρας του που έκανε χρήση των τραπεζικών καρτών
Ο πατέρας του ανήλικου πήρε τις κάρτες από το πορτοφόλι και ξεκίνησε τις συναλλαγές - Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου
Θύμα κλοπής έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/2/26) υπάλληλος σε κεντρικό περίπτερο στη Λαμία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lamiareport.gr, ένας 15χρονος Ρομά κατάφερε να εισέλθει διακριτικά στο περίπτερο τη στιγμή που η εργαζόμενη ήταν απασχολημένη και να αφαιρέσει την τσάντα της. Μέσα σε αυτήν βρισκόταν πορτοφόλι με περίπου 50 ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες.
Το πορτοφόλι φέρεται στη συνέχεια να κατέληξε στα χέρια του πατέρα του ανήλικου, ο οποίος πραγματοποίησε δύο συναλλαγές μικρής αξίας.
Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές στάθηκαν αρκετές για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του με την κατηγορία της κλοπής κατά συναυτουργία. Ο 15χρονος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς όμως να εντοπιστεί.
Αντίθετα, ο 46χρονος πατέρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
