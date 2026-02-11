Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη, τον άφησαν ελεύθερο, γύρισε μεθυσμένος, έκανε drift, τράκαρε και τον ξανασυνέλαβαν
Ξεκίνησε καταδίωξη που διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα στυος δρόμους της πόλης

Δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες συνελήφθησαν ένας 39χρονος και μία 23χρονη στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε περιστατικό που εξελίχθηκε σε καταδίωξη διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι δύο τους ελέγχθηκαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν 2,2 γραμμάρια χασίς και 0,3 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι ουσίες κατασχέθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι από το ΑΤ Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με το voria.gr, λίγη ώρα αργότερα οι δύο τους επέστρεψαν στο ΔΑΚ Πολίχνης. Νεαροί που βρίσκονταν στο σημείο κάλεσαν το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, αναφέροντας ότι ο οδηγός φαινόταν μεθυσμένος, είχε αίματα στα χέρια του, ενώ η 23χρονη έφερε αίματα στα χείλη. Όπως φέρονται να είπαν, «μας μίλησαν και τους πήραμε με το καλό, γιατί αυτός ήταν οξύθυμος», καταγγέλλοντας επίσης φθορές και σπασμένα μπουκάλια.

Λίγο μετά τις 03:00, το όχημα πραγματοποίησε ελιγμούς τύπου drift μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά. Οι αστυνομικοί άρχισαν να το ακολουθούν διακριτικά, προκειμένου να αποφευχθεί άμεση καταδίωξη και ο κίνδυνος ατυχήματος εντός αστικού ιστού.


Καταδίωξη σε Νεάπολη και Συκιές

Ο 39χρονος κατευθύνθηκε προς Νεάπολη και στη συνέχεια προς Συκιές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Το περιστατικό διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα, ενώ κατά την πορεία του προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Στις 04:30, ο οδηγός έφτασε κοντά στο σπίτι του και παραδόθηκε. Οι αστυνομικοί του βεβαίωσαν τρεις παραβάσεις για κίνηση σε μονόδρομο και μία για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Σε αλκοτέστ που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε συγκέντρωση αλκοόλ 0,80 g/L στο αίμα του.
