Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη, τον άφησαν ελεύθερο, γύρισε μεθυσμένος, έκανε drift, τράκαρε και τον ξανασυνέλαβαν

Δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες συνελήφθησαν
ένας 39χρονος
και μία 23χρονη
στη Θεσσαλονίκη
, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε περιστατικό που εξελίχθηκε σε καταδίωξη διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας
.
Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι δύο τους ελέγχθηκαν
από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και συνελήφθησαν
, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν 2,2 γραμμάρια χασίς και 0,3 γραμμάρια κοκαΐνης
. Οι ουσίες κατασχέθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι
από το ΑΤ Παύλου Μελά.
Σύμφωνα με το voria.gr
, λίγη ώρα αργότερα
οι δύο τους επέστρεψαν στο ΔΑΚ Πολίχνης. Νεαροί που βρίσκονταν στο σημείο κάλεσαν το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, αναφέροντας ότι ο οδηγός φαινόταν μεθυσμένος
, είχε αίματα στα χέρια του
, ενώ η 23χρονη έφερε αίματα στα χείλη
. Όπως φέρονται να είπαν, «μας μίλησαν και τους πήραμε με το καλό, γιατί αυτός ήταν οξύθυμος», καταγγέλλοντας επίσης φθορές και σπασμένα μπουκάλια.
Λίγο μετά τις 03:00, το όχημα πραγματοποίησε ελιγμούς τύπου drift μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά
. Οι αστυνομικοί άρχισαν να το ακολουθούν διακριτικά, προκειμένου να αποφευχθεί άμεση καταδίωξη και ο κίνδυνος ατυχήματος εντός αστικού ιστού.
Καταδίωξη σε Νεάπολη και Συκιές
Ο 39χρονος κατευθύνθηκε προς Νεάπολη και στη συνέχεια προς Συκιές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη
. Το περιστατικό διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα, ενώ κατά την πορεία του προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα
. Στις 04:30, ο οδηγός έφτασε κοντά στο σπίτι του και παραδόθηκε
. Οι αστυνομικοί του βεβαίωσαν τρεις παραβάσεις για κίνηση σε μονόδρομο και μία για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.
Σε αλκοτέστ που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε συγκέντρωση αλκοόλ 0,80 g/L στο αίμα του.