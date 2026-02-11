Η νύχτα στον Πειραιά αλλάζει χρώμα

Ο Πύργος του Πειραιά φωταγωγείται από την Allwyn και στέλνει μήνυμα εξέλιξης και ανανέωσης
Ο Πειραιάς πάντα ήξερε να αφηγείται συναρπαστικές ιστορίες αναχωρήσεων και αφίξεων, αλλαγών και νέων ξεκινημάτων. Ο Πύργος του Πειραιά, ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο που για δεκαετίες στεκόταν ως σιωπηλός παρατηρητής της ζωής του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, αποκτά τώρα τη δική του φωνή, καθώς τα βράδια λούζεται στα χαρακτηριστικά χρώματα της Allwyn. Με τους 22 ορόφους του να φτάνουν σε ύψος 88 μέτρων, μετατρέπεται σε έναν φωτεινό φάρο που κοιτάζει προς το μέλλον, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή διασκέδασης και εμπειριών.
Η εντυπωσιακή αυτή εικόνα αποτυπώνει τη δυναμική εκκίνηση της νέας εποχής της Allwyn στην ελληνική αγορά. Μιας εποχής που συνοδεύεται από συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, τόσο στο φυσικό δίκτυο καταστημάτων όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον. Ήδη, τα πρώτα καταστήματα Allwyn και PLAY έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Αττική αλλά και σε άλλους νομούς της χώρας, με πιο σύγχρονο και φρέσκο look, φέρνοντας έναν διαφορετικό τρόπο διασκέδασης, πιο κοντά στις προσδοκίες του σήμερα.
Η συνολική αναβάθμιση της εικόνας των καταστημάτων Allwyn θα εξελιχθεί σταδιακά έως το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, αξιοποιώντας το σύγχρονο, διεθνές και δυναμικό brand της Allwyn. Στόχος είναι η δημιουργία χώρων που δεν λειτουργούν μόνο ως σημεία παιχνιδιού, αλλά ως ολοκληρωμένες εμπειρίες, σχεδιασμένες για να ενισχύουν τη σύνδεση του brand με το κοινό και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές.
Την ίδια στιγμή, η μετάβαση αυτή επεκτείνεται δυναμικά και στον ψηφιακό κόσμο. Από τις 19 Ιανουαρίου, το allwyn.gr βρίσκεται στον «αέρα» ως ένας σύγχρονος online κόμβος διασκέδασης, όπου οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν ολόκληρη την εμπειρία που προσφέρει η Allwyn. Τα δημοφιλή παιχνίδια, όπως ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, διατηρούν τη γνώριμη ταυτότητά τους, συνεχίζοντας να εξελίσσονται και να προσφέρουν μοναδικές στιγμές διασκέδασης, πάντα με υπεύθυνο τρόπο.
Όλες αυτές οι αλλαγές βρίσκουν το πιο ισχυρό τους σύμβολο στον φωταγωγημένο Πύργο του Πειραιά. Εκεί, όπου δομείται η σύγχρονη ταυτότητα της πόλης, η Allwyn στέλνει ένα καθαρό μήνυμα εξέλιξης και ανανέωσης.
Το εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn στα social media της: