Θεσσαλονίκη: Διπλασιάστηκαν οι απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων το 2025 σε σχέση με το 2024

Χρήσιμες συμβουλές για ηλικιωμένους - Πώς εξιχνιάζονται οι υποθέσεις - Σεσημασμένοι οι περισσότεροι δράστες





Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 82 εξιχνιάσεις υποθέσεων και τρεις συλλήψεις.







«Συνήθως όταν οι περισσότεροι ενημερώνουν την αστυνομία, έχει ήδη περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Το πιο σημαντικό για τους ηλικιωμένους είναι με το που τους καλέσει κάποιος και αντιληφθούν ότι προσπαθεί να τους εξαπατήσει, να ενημερώσουν άμεσα την αστυνομία. Αν κάποιος ηλικιωμένος δεχτεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα και ενημερώσει την αστυνομία προτού κατεβάσει τα χρήματα ή τα πολύτιμα αντικείμενα, ότι σε λίγο θα περάσει κάποιος από το σπίτι να τα παραλάβει, προλαβαίνει να φτάσει επί τόπου ένα περιπολικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης



Σε κάθε περίπτωση σημείωσε ότι «στις συχνότερες απάτες πρωταγωνιστούν εκείνοι που παριστάνουν τον αστυνομικό, ή φέρουν ως πρόσχημα κάποιο τροχαίο ατύχημα συγγενικού προσώπου, ή παρουσιάζονται ως λογιστές που ενημερώνουν για την πληρωμή κάποιου επιδόματος ή επιστροφής φόρου. Σε μια ακόμη γνωστή εκδοχή απάτης, επιτήδειοι εμφανίζονται ως τεχνικοί της ΔΕΗ ή ενός ασανσέρ που έχει χαλάσει». Είναι, μάλιστα, συχνό το φαινόμενο, οι δράστες να εκμεταλλεύονται τις μεσημεριανές ώρες, όπου μπορεί κανείς να είναι κουρασμένος ώστε να τον εξαπατήσουν χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.







Χρήσιμες συμβουλές για ηλικιωμένους Ειδικά για τους υπερήλικες, η αστυνομία έχει αναρτήσει στο astynomia.gr χρήσιμες συμβουλές, με τις οποίες τους καλεί, μεταξύ άλλων:



- να μην ανοίγουν την πόρτα σε άγνωστα άτομα,



- να μην τοποθετούν τα χρήματά τους σε τσέπες του παντελονιού ή εξωτερικές των ενδυμάτων τους όταν βρίσκονται σε χώρους με συνωστισμό ή χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς,



- να κρατούν την τσάντα μπροστά τους και να φροντίζουν να είναι κλειστή,



- να μην πείθονται εύκολα με άγνωστα άτομα που τους πλησιάζουν είτε με το πρόσχημα ευκαιριακών αγορών, είτε ως γνωστοί συγγενών, προφασιζόμενοι την εξόφληση χρέους, ασφαλιστήριων συμβολαίων, ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λ.π., για λογαριασμό των συγγενικών προσώπων, ή την πρόκληση ατυχήματος από συγγενικό πρόσωπο,



- να μην επιτρέπουν να τους προσεγγίζουν άτομα την ώρα που πραγματοποιούν συναλλαγές σε ΑΤΜ,



- να μην δίνουν πληροφορίες για τον αριθμό ΡΙΝ ή για τον λογαριασμό τους,



- να έχουν πρόχειρα τα τηλέφωνα με τα οποία θα πρέπει να επικοινωνήσουν σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, στενοί συγγενείς κ.ά.),



- να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στο σπίτι τους,



- εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία τους με οποιαδήποτε πρόφαση, να μην επιτρέπουν να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνουν την οπτική επαφή μαζί του,



- στην περίπτωση αυτή, να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.



- να μην ενδίδουν σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).



Πώς εξιχνιάζονται οι υποθέσεις - Σεσημασμένοι οι περισσότεροι δράστες Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των δραστών, ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι είναι πολύ χρήσιμες οι περιγραφές που γίνονται από τους παθόντες ενώ ακολουθούν οι αναζητήσεις στο αρχείο της αστυνομίας, καθώς όπως είπε, οι περισσότεροι δράστες είναι σεσημασμένοι.



Στη συνέχεια γίνεται η ταυτοποίηση και σχηματίζεται δικογραφία. Από την άλλη πλευρά, δύσκολη είναι η αναζήτηση ύποπτων προσώπων μέσω των αριθμών των τηλεφώνων από τα οποία καλούν τους ηλικιωμένους αφού, όπως λέει, τα περισσότερα είναι νούμερα που δεν αντιστοιχούν σε συνδρομητή ή δεν είναι καταγεγραμμένα.