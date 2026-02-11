Καιρός: Άστατος την Τσικνοπέμπτη, τρία τα βαρομετρικά χαμηλά έως την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές

Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες – Πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα και ποιες ώρες ευνοούν το ψήσιμο





Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι, παρότι ο καιρός θα είναι άστατος, θα υπάρξει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και εκείνου που θα προσεγγίσει από τα δυτικά προς το βράδυ. Όπως τονίζει, «έτσι όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», υπογραμμίζοντας τη διαδοχική έλευση των φαινομένων.







Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «τρία βαρομετρικά χαμηλά μέχρι την Κυριακή», διευκρινίζοντας ότι οι ατμοσφαιρικές διαταραχές θα εκδηλωθούν σε τρεις φάσεις: από το βράδυ της Τετάρτης έως το μεσημέρι της Πέμπτης, από το μεσημέρι της Πέμπτης έως την Παρασκευή και από το μεσημέρι του Σαββάτου έως την Κυριακή.







Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα για την Αττική, τα περισσότερα φαινόμενα προβλέπονται το βράδυ της Τετάρτης και το βράδυ της Τσικνοπέμπτης.



Όσοι σχεδιάζουν να ψήσουν την Τσικνοπέμπτη, καλούνται να προτιμήσουν τις μεσημεριανές ώρες, καθώς τότε αναμένονται τα λιγότερα φαινόμενα, με τον καιρό ωστόσο να διατηρεί τον άστατο χαρακτήρα του.



Στα 43 mm το ύψος βροχής χθες στην Ζαγορά Πηλίου Βροχές καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του Αιγαίου τις πρωινές ώρες της Τρίτης 10/02. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής εώς τις 09:00 καταγράφηκε στην Ζαγορά Πηλίου με 43 mm. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των βροχών έως τις 09:00 της Τρίτης 10/02, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής για το ίδιο χρονικό διάστημα.



Ο καιρός σήμερα Aναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σταδιακά μετά τις απογευματινές ώρες και από τα δυτικά οι βροχές αναμένεται να ενταθούν ενώ θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν ανατολικά και να επηρεάσουν σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος τη χώρας και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης να επηρεάσουν τμήματα του Αιγαίου και της Κρήτης. Χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι καταιγίδες στα δυτικά και νότια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 10-12 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση στα δυτικά και νότια και εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του νομού τις βραδινές ώρες έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Πέμπτη 12-02-2026 Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις βραδινές στα δυτικά και την Κρήτη, πιθανώς να είναι ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Παρασκευή 13-02-2026 Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός το Σάββατο 14-02-2026 Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.



Ο καιρός την Κυριακή 15-02-2026 Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.