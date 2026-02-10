To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη
Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (10/2) στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Ρέντη.
Συγκεκριμένα, ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμουςΔείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο:
