Αυτή είναι η μικτή η επιτροπή για την ανάδειξη και συντήρηση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη
Πρόεδρος ο γ.γ. του υπ. Άμυνας Αντώνης Οικονόμου, μετέχει και ο εικαστικός Κωνσταντίνος Βαρώτσος
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπογράφουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συγκροτείται Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή για την ανάδειξη και συντήρηση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Τη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούν οι:
- Αντώνιος Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως Πρόεδρος.
- Αντιστράτηγος Ιωάννης Κορωνάκης, Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ως μέλος.
- Κωνσταντίνα Σιούντρη, Μόνιμη Υπάλληλος (ΜΥ) Α΄ Βαθμού του Κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων, ως μέλος.
- Μαρία Μερτζάνη, Μόνιμη Υπάλληλος (ΜΥ) Α΄ Βαθμού του Κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων – Έργων Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ως μέλος.
- Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εικαστικός, ως μέλος εγνωσμένου κύρους, σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι εξάμηνη.
