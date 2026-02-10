Στον Άλιμο το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Κρίση στην Πίστη»

Το φαινόμενο της Πίστης χαρακτηρίζει τις κοινωνίες όλων των εποχών και δεν περιορίζεται στο χώρο της θρησκείας. Το πρώτο Διεθνές Συνέδριο γαλλόφωνης και ελληνόφωνης ορθοδοξίας φιλοδοξεί να εμβαθύνει στη θεολογική, κοινωνιολογική και πνευματική διάσταση της Πίστης και των προεκτάσεών της στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου.Τί ρόλο παίζει η πίστη στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου; Υπάρχει αμφισβήτηση της πίστης στις μέρες μας; Στα ερωτήματα αυτά καθώς και σε άλλα που απορρέουν από το συστατικό στοιχείο (πίστη) της ταυτότητας κυρίως του ανθρώπου της εκκλησίας, και «αγκαλιάζουν» την υπαρξιακή καθημερινότητα των καιρών μας καλούνται να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Καθολικών και Ορθοδόξων με θέμα: «Κρίση στην Πίστη;». Ανάμεσά τους διακεκριμένοι Ιεράρχες όπως οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Περιστερίου Γρηγόριος (Καθηγητής Κανονικού Δικαίου στο ΕΚΠΑ), σκηνοθέτες όπως ο γνωστός σε όλους Γιάννης Σμαραγδής, αλλά και ο επιτυχημένος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Ευρω-Συμβουλίου Θοδωρής Ρουσόπουλος.Το Συνέδριο, στο οποίο λαμβάνουν μέρος Πανεπιστημιακοί, καθηγητές, πολιτικοί, Μητροπολίτες, Επίσκοποι, κληρικοί, δημοσιογράφοι και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιείται την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στον Άλιμο. Πρόκειται για μια συν-διοργάνωση του τμήματος θεολογίας της θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ και των εκπαιδευτηρίων “Saint-Paul – Δελασάλ”.Όσοι πιστοί…και μη προσέλθετε στη διεύθυνση Κυβέλης 19, Άλιμος 17456 (για την εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου την Παρασκευή 13/4) και Μεγάλης του Γένους Σχολής και Καρανικόλα 1, 17456 Άλιμος (για το κυρίως σώμα του Συνεδρίου το Σάββατο 14/2).Η είσοδος ελεύθερη.Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.