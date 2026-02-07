Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών

Νωρίτερα την ίδια μέρα είχε προσπαθήσει να ληστέψει και περίπτερο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών
Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού που λήστεψε κατάστημα ψιλικών στο Ασβεστοχώρι προχώρησαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε στο ψιλικατζίδικο και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε πως, νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε προσπαθήσει να ληστέψει περίπτερο και πάλι στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

