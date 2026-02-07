Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών
Νωρίτερα την ίδια μέρα είχε προσπαθήσει να ληστέψει και περίπτερο
Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού που λήστεψε κατάστημα ψιλικών στο Ασβεστοχώρι προχώρησαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης.
Ο δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε στο ψιλικατζίδικο και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε χρήματα από την ταμειακή μηχανή.
Από την έρευνα των αρχών προέκυψε πως, νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε προσπαθήσει να ληστέψει περίπτερο και πάλι στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
