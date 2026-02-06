Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τροποποίησεις σε δρομολόγια του Προαστιακού λόγω έργων υποδομής
Τροποποιήσεις σε ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού θα ισχύσουν από την ερχόμενη Τρίτη και μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Ειδικότερα, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ, λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή και της μονοδρόμησης στο τμήμα Άνω Λιόσια-Μαγούλα-Άνω Λιόσια, τα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού που εκτελούνται τις καθημερινές στο τμήμα Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια-Αεροδρόμιο, δεν θα εξυπηρετούν τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, αλλά θα τερματίζουν και θα εκκινούν από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό ΣΚΑ.
Στο τμήμα Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια:
2203 (05:54), 2207 (06:54), 2211 (07:54), 2215 (08:54), 2219 (09:54), 2223 (10:54), 2227 (11:54), 2231 (12:54), 2235 (13:54), 2239 (14:54), 2243 (15:54), 2247 (16:54), 2251 (17:54), 2255 (18:54), 2259 (19:54), 2263 (20:54)
Οι επιβάτες από τη γραμμή Κιάτου με προορισμό το Αεροδρόμιο και τους ενδιάμεσους σταθμούς, που επηρεάζονται κυρίως από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μπορούν να εξυπηρετηθούν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, με επιπλέον αναμονή περίπου 14 λεπτών, με τα επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια.
Επίσης, από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών στους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Ασπροπύργου και Μαγούλας θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την αποβάθρα ανόδου (κατεύθυνση προς Πειραιά).
Τέλος, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα βραδινά δρομολόγια 2263 (20:54) & 2264 (21:37) στο τμήμα Άνω Λιόσια-ΣΚΑ-Άνω Λιόσια, υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train.
Διευκρινίζεται ότι η οδική κυκλοφοριακή συμφόρηση ενδέχεται να προκαλέσει μεταβολές στους δρομολογιακούς χρόνους των λεωφορείων στο τμήμα μεταξύ ΣΚΑ-Άνω Λιόσια-ΣΚΑ.
«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο και ευχαριστεί για την κατανόηση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
Τα δρομολόγια που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις
Κανονικά τα υπόλοιπα δρομολόγιαΣημειώνεται ότι κανονικά θα πραγματοποιούνται τα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού στις γραμμές Πειραιάς-Αεροδρόμιο-Πειραιάς και Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς.
