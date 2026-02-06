Ο Πύργος του Πειραιά στα χρώματα της Allwyn
Μοναδικό θέαμα με την «υπογραφή» της Allwyn που φέρνει μια νέα εποχή διασκέδασης και εμπειριών

Το brand της Allwyn δεσπόζει πλέον σε δεκάδες καταστήματα του ΟΠΑΠ μπαίνοντας στη νέα εποχή που σηματοδοτεί η αλλαγή εμπορικής επωνυμίας της εταιρείας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες rebranding στα κεντρικά γραφεία της και πλέον στη Λεωφόρο Αθηνών βρίσκεται η έδρα της Allwyn στην Ελλάδα. Επίσης, από τις 19 Ιανουαρίου βρίσκεται στον «αέρα» το νέο website allwyn.gr, όπου οι πελάτες μπορούν να παίξουν online τα αγαπημένα τους αριθμοπαιχνίδια, αλλά και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η Allwyn.

Η δυναμική έναρξη της νέας εποχής αποτυπώνεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και στον Πύργο του Πειραιά. Το εμβληματικό κτήριο έχει φωταγωγηθεί στα χρώματα της Allwyn, δημιουργώντας ένα μοναδικό νυχτερινό θέαμα, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Allwyn ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα.

