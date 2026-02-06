Θεσσαλονίκη: Συντήρηση και αναβάθμιση τεσσάρων νεκροταφείων, έρχεται φύλαξη με κάμερες και σεκιούριτι

Υπογράφηκε τριετής σύμβαση έργου, ύψους 208.000 ευρώ ανά έτος, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψιν ότι τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου διαθέτουν μια έκταση 150 στρεμμάτων, ενώ τα Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο