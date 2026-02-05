Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός στην Κέρκυρα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 5 χρόνια
Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 2.365 ευρώ
Στη σύλληψη 45χρονου άνδρα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Κέρκυρας το απόγευμα της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητο του υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.365 ευρώ ενώ παράλληλα, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για πέντε έτη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είναι υπότροπος για το ίδιο αδίκημα.
