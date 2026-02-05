Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός στην Κέρκυρα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 5 χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Τροχαία Αλκοόλ Σύλληψη

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός στην Κέρκυρα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 5 χρόνια

Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 2.365 ευρώ

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός στην Κέρκυρα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 5 χρόνια
Στη σύλληψη 45χρονου άνδρα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Κέρκυρας το απόγευμα της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητο του υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.365 ευρώ ενώ παράλληλα, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για πέντε έτη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είναι υπότροπος για το ίδιο αδίκημα.
