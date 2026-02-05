Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Αχαρνές και Άνω Λιόσια, αναζητείται ακόμα ένα άτομο
Oι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα
Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 46 και 59 ετών αλλά και την ταυτοποίηση ενός 27χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί την Τετάρτη το μεσημέρι στην περιοχή των Αχαρνών και τα Άνω Λιοσίων.
Ειδικότερα οι αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνες αλλά και τη δημιουργία προφίλ (profiling), μέσω των οποίων πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 46χρονου και του 27χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη αρχικά ο 59χρονος στα Άνω Λιόσια Αττικής, καθώς βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες με ηρωίνη μεικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων και βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τις είχε προμηθευτεί λίγο πριν από τη σύλληψή του από τον 46χρονο και τον 27χρονο, καταβάλλοντας το ποσό των 20 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη επίσης ο 46χρονος ενώ αναζητείται ο 27χρονος.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά από την κατοχή των κατηγορουμένων και από οικίες κατασχέθηκαν:
ηρωίνη βάρους 0,8 γραμμαρίων,
βραστή κοκαΐνη βάρους 0,2 γραμμαρίων,
το χρηματικό ποσό των 4.037 ευρώ,
συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
πλήρως λειτουργικό σύστημα καταγραφής εικόνας και ήχου, αποτελούμενο από 7 κάμερες ασφαλείας, καταγραφικό μηχάνημα, οθόνη τηλεόρασης και ψηφιακό μετρητή κερμάτων.
Όπως επισημαίνεται, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
