Στον ανακριτή ο 26χρονος που κατηγορείται για βιασμό 16χρονου στη Θεσσαλονίκη: Κατέγραφε σε βίντεο τις πράξεις του

Προανακριτικά ο 26χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε την πραγματική ηλικία του ανήλικου και ότι όλα έγιναν και τη συναίνεση του 16χρονου