Στον ανακριτή ο 26χρονος που κατηγορείται για βιασμό 16χρονου στη Θεσσαλονίκη: Κατέγραφε σε βίντεο τις πράξεις του
Προανακριτικά ο 26χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε την πραγματική ηλικία του ανήλικου και ότι όλα έγιναν και τη συναίνεση του 16χρονου
Για βιασμό ανηλίκου και παράνομη βιντεοσκόπηση διώκεται ο 26χρονος που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, και βιντεοσκόπησε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο.
Σε βάρος του κατηγορούμενου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε σήμερα, ενώ έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.
Ο 26χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη, συνελήφθη από το μεσημέρι της Τρίτης και κατηγορείται ακόμα για απείθεια, καθώς φέρεται να αρνήθηκε να αποκαλύψει στους αστυνομικούς τον τόπο διαμονής του. Γι’ αυτό παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε την πραγματική ηλικία του ανήλικου και ότι όλα έγιναν και τη συναίνεση του 16χρονου.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου, ο εφιάλτης του ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον 26χρονο μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Το θύμα συναντήθηκε συνολικά δύο φορές με τον φερόμενο ως δράστη και κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, ο 26χρονος τον οδήγησε αρχικά σε κατάστημα πώλησης σεξουαλικών προϊόντων και στη συνέχεια σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης.
Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης τον κακοποίησε σεξουαλικά, ενώ παράλληλα κατέγραφε τις πράξεις του σε βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του θύματος.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για θέματα ψυχικής υγείας.
