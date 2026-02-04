Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης ο 26χρονος που συνελήφθη για βιασμό 16χρονου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο συλληφθείς κατηγορείται για βιασμό, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, πορνογραφία ανηλίκων, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και απείθεια

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) ο 26χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος ενός 16χρονου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 26χρονος συλληφθείς κατηγορείται για βιασμό, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, πορνογραφία ανηλίκων, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και απείθεια.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία του ο ανήλικος, ο εφιάλτης του ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον 26χρονο μέσω εφαρμογής γνωριμιών.


Το θύμα συναντήθηκε συνολικά δύο φορές με τον φερόμενο ως δράστη και κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, ο 26χρονος τον οδήγησε αρχικά σε κατάστημα πώλησης σεξουαλικών προϊόντων και στη συνέχεια σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης τον κακοποίησε σεξουαλικά, ενώ παράλληλα κατέγραφε τις πράξεις του σε βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του θύματος.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για θέματα ψυχικής υγείας.

Κατά τον εντοπισμό του, επιχειρήθηκε έρευνα στο σπίτι, όπου είχε δηλώσει ότι διαμένει, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε αλλάξει τόπο διαμονής και, καθώς αρνήθηκε να δηλώσει τη νέα του διεύθυνση, συνελήφθη (και) για το αδίκημα της απείθειας.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της απείθειας, με τη δίκη να αναβάλλεται για αύριο, Πέμπτη.

Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση.
