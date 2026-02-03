«Δεν ήμουν μεθυσμένος» λέει ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί πάνω στις γραμμές του τρένου στην Ιερά Οδό, δείτε βίντεο
«Ακολούθησε το GPS, δεν υπήρχε σήμανση», τόνισε ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας
Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ που συνελήφθη γιατί οδηγούσε μεθυσμένους στις γραμμές του τρένου στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, μίλησε για την περιπέτεια του και τις δύο ημέρες που πέρασε στα κρατητήρια.
Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο 28χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.
Μάλιστα δεν διέθετε καν τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή του στη χώρα. Επιπλέον οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς σε έλεγχο που του έγινε το ποσοστό αλκοόλης κατά την 1η μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l.
«Ακολούθησα το GPS. Είχα έρθει με την οικογένεια και φίλους μου στην πόλη και απλώς οδηγούσα για να επιστρέψω σπίτι εκείνο το Σάββατο το πρωί. Στην περιοχή που βρισκόμουν υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά στο GPS ότι εκεί ήταν σιδηροδρομικές γραμμές γιατί ο πλαϊνός δρόμος ήταν ένας μικρός δρόμος. Δεν υπήρχε σήμανση», είπε αρχικά
Σε ερώτηση που του έγινε για το εάν κατάλαβε ότι οδηγούσε πάνω στις ράγες απάντησε: «Κατάλαβα τι συνέβαινε, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση. Γι αυτό και όταν έστριψα δεξιά σταμάτησε αμέσως και προσπάθησα να βγάλω το αμάξι από τις ράγες. Όταν είδα ότι δεν γινόταν, κάλεσα αμέσως την αστυνομία, Η κατάσταση κλιμακώθηκε. Μου είπαν ότι η περιοχή είναι μεταναστευτική και υπονόησαν μέχρι και ότι είχαν πρόθεση τρομοκρατίας και ότι οδηγούσα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εσκεμμένα . Κάτι που δεν ισχύει. Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιαδήποτε λόγο καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ το παρουσίασαν όταν κάλεσα την αστυνομία σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα».
Για το πώς ήταν οι δύο ημέρες που έμεινε στο κρατητήριο σημείωσε: Ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες. Ένιωθα πως κάνοντας το σωστό, τιμωρήθηκα και τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όλα όσα είχα καταφέρει να χτίσω
