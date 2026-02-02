Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό comeback των αγοραστών - Ξανά στα πολυετή ρεκόρ με κινητήριο μοχλό τις τράπεζες

«Έσβησε» τις απώλειες από τη διήμερη διόρθωση και επανήλθε κοντά στο υψηλό 16ετίας των 2.350 μονάδων - Πάνω από τα 450 εκατ. ευρώ ο τζίρος, με μεγάλο όγκο πακέτων - Ράλι για Εθνική, Alpha Bank, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ