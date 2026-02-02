Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό comeback των αγοραστών - Ξανά στα πολυετή ρεκόρ με κινητήριο μοχλό τις τράπεζες

Ολική επαναφορά έκαναν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο
, «απορροφώντας» τους ενδοσυνεδριακούς κραδασμούς, ενώ ταυτόχρονα «έσβησαν» τη χασούρα από το διήμερο profit taking που προηγήθηκε. Αν και αρχικά έφτασε να διαπραγματεύεται ακόμη και κάτω από τις 2.300 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης
ανέβασε σταδιακά στροφές και επέστρεψε στις παρυφές των 2.350 μονάδων, που αποτελούν ρεκόρ 16 ετών (Δεκέμβριος 2009).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/2), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 31,84 μονάδες ή +1,38% και έκλεισε στις 2.346,72 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.298,81 μονάδες. Το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο είναι οι 2.347,23 μονάδες της περασμένης Τετάρτης (28/1), ενώ μετά βρίσκουμε τις 2.383,62 μονάδες της 4ης Δεκεμβρίου 2009. Κέρδη +10,66% σημειώνει ο ΓΔ μέσα στο 2026, την ώρα που οι τράπεζες «τρέχουν» με ρυθμό άνω του +20%.
Σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 450 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε η συναλλακτική δραστηριότητα, ενώ άλλαξε χέρια μεγάλος όγκος πακέτων σε Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ και Jumbo. Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανόδου, με τον κλαδικό δείκτη να κερδίζει πάνω από +2%. Ράλι έκαναν η ΕΤΕ και η Alpha Bank, με τη δεύτερη να καταγράφει «άλμα» άνω του +6% και να κλείνει στα 4,3 ευρώ, σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015). Στα blue chips ξεχώρισε ο ΟΠΑΠ με κέρδη σχεδόν +4%, ακολούθησε ο ΟΤΕ με άνοδο κοντά στο +3%, ενώ αντίθετα η Metlen δέχθηκε πιέσεις.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι «σκαρφάλωσε» κατά +3% και ξεπέρασε τα 22 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά. Η Austriacard ακολούθησε με κέρδη +2% στα 7,6 ευρώ και σε νέο υψηλό τριών ετών (Ιούνιος 2023). «Εκρηκτικό» ράλι +26% κατέγραψε η Σωληνουργεία Τζιρακιάν, η οποία έφτασε κοντά στο 1,8 ευρώ και σε υψηλό δύο ετών (Ιανουάριος 2024). Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο μετά τις 12:30 πέρασαν δύο πακέτα συνολικά 200.000 τεμαχίων, που αντιστοιχούν σε περίπου 6,5% του μετοχικού κεφαλαίου. «Άλμα» άνω του +8% σημείωσε η Lavipharm, η οποία βρέθηκε στην περιοχή του 1,3 ευρώ, για πρώτη φορά μετά από 3,5 χρόνια (Αύγουστος 2022).
Εν αναμονή της ΓΣ της Jumbo για το μέρισμα
Στο εταιρικό μέτωπο, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκίνησε την 35ετή περίοδο παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου Βόρειας Κρήτης (ΒΟΑΚ), που καλύπτει το τμήμα Ηράκλειο-Χανιά-Κίσσαμος, συνολικού μήκους 187 χλμ. Η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε στις 9 Μαΐου 2025 και περιλαμβάνει τη φάση κατασκευής και μια περίοδο 30 ετών λειτουργίας και συντήρησης, με την έναρξη της λειτουργίας να αναμένεται την περίοδο 2030-2031. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ.
Η Titan ολοκλήρωσε την εξαγορά της γαλλικής εταιρίας τσιμεντοειδών Vracs De L’Estuaire, στο πλαίσιο της στρατηγικής «TITAN Forward 2029». Όπως αναφέρει ο όμιλος, η εξαγορά αυτή επιβεβαιώνει την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου της Titan για τη δημιουργία μιας ισχυρής, ολοκληρωμένης παγκόσμιας πλατφόρμας ανάπτυξης εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACMs).
Την ερχόμενη Τετάρτη (4/2) έχει προγραμματιστεί η γενική συνέλευση των μετόχων της Jumbo, με βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της νέας έκτακτης χρηματικής διανομής. Συνολικά θα δοθούν 67,18 εκατ. ευρώ ή 0,5 ευρώ ανά μετοχή, με την αποκοπή να έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου, ενώ η έναρξη καταβολής θα ακολουθήσει στις 30 Μαρτίου. Το παραπάνω ποσό αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των χρήσεων 2022 και 2023.
Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματευόταν σήμερα η EInS – Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις, οι μετοχές της οποίας είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με νέα ονομαστική αξία 0,1 ευρώ. Το συνολικό ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί σε περίπου 766 χιλ. ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.
Σημάδια ανάκαμψης στις διεθνείς αγορές
Την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Fed συνεχίζουν να σταθμίζουν οι επενδυτές στη Wall Street, καθώς αν και κρίθηκε ικανοποιητική, επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Υπό πίεση βρίσκονται οι τεχνολογικές μετοχές, καθώς συντηρούνται οι ανησυχίες για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρά το πτωτικό ξεκίνημα, σήμερα οι βασικοί δείκτες ανακάμπτουν, κινούμενοι μεταξύ +0,5% και +0,6%.
Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, απορροφώντας τις αρχικές πιέσεις που είχαν υποστεί λόγω του sell off στα πολύτιμα μέταλλα. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει +1% και οι κυριότεροι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,8% και +1,2%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr