Τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού: Τα ισόβια σε αυτή την υπόθεση τα έχουμε υποστεί εμείς, είπε ο πατέρας του
«Ο αθλητισμός ενώνει, δεν σκοτώνει» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου Αριστείδης Καμπανός
Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του 19χρονου με τους γονείς του, αθλητές και δεκάδες πολίτες να αποτίουν φόρο τιμής. «Ο αθλητισμός ενώνει, δεν σκοτώνει» δήλωσε ο πατέρας του σημειώνοντας πως «τα ισόβια σε αυτή την υπόθεση τα έχουμε υποστεί εμείς».
Αθλητές από τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ του Άρη αλλά και από άλλα τμήματα του συλλόγου βρέθηκαν στο σημείο και άφησαν κεριά και λουλούδια στο σημείο όπου ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου του 2022. Παρόντες ήταν και οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου, οι οποίοι έχασαν με τόσο άδικο τρόπο το παιδί τους, σύμφωνα με το thestival.gr.
«Πρόκειται για μια τραγική επέτειο, μια θλιβερή ημέρα», ανέφερε σε δηλώσεις της η κυρία Κακουλίδου ενώ ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν σήμερα στο σημείο της δολοφονίας του παιδιού της παρά την κακοκαιρία. Παράλληλα στάθηκε στο ότι αυτή η θλιβερή επέτειος συμπίπτει χρονικά με την τραγωδία στη Ρουμανία και τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ. «Είμαι συγκλονισμένη με αυτό το γεγονός. Να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, να μην χάσουμε άλλα νέα παιδιά», είπε.
Ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ είπε πως «πέρασαν τέσσερα χρόνια, έχουμε μάθει εγώ και η σύζυγός μου να ζούμε με αυτό τον πόνο και όπως είπε έξω από τα δικαστήρια “τα ισόβια σε αυτή την υπόθεση τα έχουμε υποστεί εμείς”. Τα τέσσερα χρόνια έτυχε με αυτή τη συγκυρία την άσχημη και τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ που χάσαμε με τόσο άσχημο τρόπο στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Κάτι συμβαίνει το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές που συμβαίνουν τέτοια άσχημα γεγονότα πρέπει να υπάρχουν κάποιες στιγμές περισυλλογής και όχι κριτικής και επικριτικής. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, τι φταίει και να το διορθώσουμε για να βελτιώσουμε καταστάσεις».
«Η απόφαση της δικαιοσύνης μας βρίσκει σύμφωνους, όπου υπάρχει έγκλημα πρέπει να υπάρχει και τιμωρία. Ξαναλέω ότι οι αυστηροί νόμοι λειτουργούν για τους παραβατικούς. Αν είμαστε σωστοί άνθρωποι, στη χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία δεν πρέπει να τους φοβόμαστε αλλά να τους ενστερνιζόμαστε να τους υπακούμε. Δεν χρειάζεται να φοβάται κάποιος που είναι νόμιμος. Οι παραβατικοί πρέπει να φοβούνται τους νόμους», ανέφερε.
«Ήρθα σε επαφή με τα παιδιά και βλέπω πως δέχονται τα μηνύματα, ακούνε. Ίσως είναι η θετική εικόνα αυτής της κατάστασης, τα παιδιά ακούνε. Εκτός από το να μιλάμε στα παιδιά μας πρέπει και εμείς οι ίδιοι να διορθώσουμε τους εαυτούς μας για να δίνουμε το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα γήπεδα να βρωμολογούμε και να θέλουμε μετά τα παιδιά μας να συμπεριφερθούν καλύτερα. Δηλαδή εκτός από τα λόγια χρειάζεται και το παράδειγμα των μεγαλύτερων. Να δώσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά μας», είπε ο κ. Καμπανός.
«Κάτι πάει στραβά, σίγουρα όλα τα μέτρα που παρθήκαν και από την πολιτεία είναι σε θετική κατεύθυνση. Αλλά δεν είναι μέλημα μόνο της πολιτείας, είναι όλων μας. Οι δύσκολες στιγμές πρέπει να μας ενώνουν. Δεν πρέπει να μας χωρίζουν τα ονόματα, οι ομάδες, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα άσχημα γεγονότα. Πήγαμε ανάψαμε στη μνήμη των παιδιών του ΠΑΟΚ ένα κερακι, αφήσαμε κάποια λολούδια για να δείξουμε με την πράξη μας ότι δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, είτε Άρης, είτε ΠΑΟΚ», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Καμπανός.
«Ο αθλητισμός ενώνει, δεν σκοτώνει. Ο αθλητισμός γεννήθηκε στην Ελλάδα όπως και η Δημοκρατία. Πρέπει ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι δείγμα πολιτισμού πρέπει να το ενστερνιστούμε και να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά», τόνισε και επανέλαβε πως «τα μέτρα παρθήκανε. Δεν είναι θέμα μέτρων, είναι θέμα όλων μας. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι, να ενστερνιστούμε και να εμβαθύνουμε περισσότερο στο πρόβλημα. Είναι στιγμές περίσκεψης, περισυλλογής και ένωσης όλων των φιλάθλων».
