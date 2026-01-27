Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Πυροτεχνουργοί απομάκρυναν χειροβομβίδες και βλήματα όλμου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από μουσείο στο Αίγιο
Το πολεμικό υλικό έγινε αντιληπτό στο πλαίσιο έκθεσης στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της πόλης
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείου Αιγίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 205ης Επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο πλαίσιο προληπτικής έρευνας στο μουσείο, πυροτεχνουργός της Αστυνομίας, στο χώρο των εκθεμάτων, αναγνώρισε δύο χειροβομβίδες του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, μερικώς οξειδωμένες καθώς και δύο βλήματα όλμου Ιταλικής προελεύσεως, από την ίδια περίοδο, επίσης μερικώς οξειδωμένα.
Η Αστυνομία ενημέρωσε με βάση το προβλεπόμενο πρωτόκολλο το ΚΕΤΧ Πατρών για την ασφαλή παραλαβή του πολεμικού υλικού, ενώ στο σημείο μετέβη κινητή μονάδα ΤΕΝΞ από την Αττική, όπου θα εξετάσει τα ευρήματα.
