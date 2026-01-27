Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλά, τους κοιτάνε οι γιατροί, λέει Έλληνας που πήγε να βοηθήσει στο τροχαίο
Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, είπε ο Γιώργος Καραμήτρος
Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που έγινε στο χωριό Λαγκόζ της Ρουμανίας. Το van που μετέφερε τους οπαδούς στη Λιόν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό και τρία άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.
Ο Έλληνας κάτοικος της Τιμισοάρα, Γιώργος Καραμήτρος, μίλησε στο STAR και είπε πως είναι «βαθιά συγκινημένος για τα παιδιά». «Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε», ανέφερε.
Ο κ. Καραμήτρος είπε πως μίλησε με τους τρεις που είναι στο νοσοκομείο και «είναι πάρα πολύ καλά, τους κοιτάνε οι γιατροί». «Μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλό το νοσοκομείο», σημείωσε και είπε πως «ο πρόξενος ήρθε και αυτός, η πρεσβεία ήρθε άρον άρον».
Οι τρεις τραυματίες «έχουν επικοινωνία», σύμφωνα με τον κ. Καραμήτρο. «Μιλήσαμε με έναν γνωστό μου γιατρό, κάνουν εξετάσεις, μου είπαν ότι είναι καλά δόξα τω Θεό, από την απώλεια που είχαμε τα άλλα 7 παιδιά».
«Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, απλώς κάνουν γενικές εξετάσεις όπως μου είπε ο γιατρός», επανέλαβε. «Αύριο το πρωί θα με ενημερώσουν» για τους τραυματισμούς, «εγώ είδα ότι στο πρόσωπό τους δεν είχαν κάτι ας πούμε».
