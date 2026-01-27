Έκρηξη στη Βιολάντα: Το protothema.gr στο σημείο της τραγωδίας στα Τρίκαλα
Τρίκαλα Εργοστάσιο Βιολάντα Έκρηξη Βιολάντα Φωτιά

Έκρηξη στη Βιολάντα: Το protothema.gr στο σημείο της τραγωδίας στα Τρίκαλα

Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα - Συνεχίζονται οι έρευνες στον χώρο του εργοστασίου

Έκρηξη στη Βιολάντα: Το protothema.gr στο σημείο της τραγωδίας στα Τρίκαλα
Το protothema.gr βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας στα Τρίκαλα, καταγράφοντας τις εξελίξεις μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου. Οι έρευνες συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλης έκτασης φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη, ενώ οι αρχές προχωρούν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που συγκεντρώνει το protothema.gr από το σημείο, οι εγκαταστάσεις της Βιολάντα διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025. 

Το πρωί της Τρίτης, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, συνδέθηκε με τους απεσταλμένους του protothema.gr στα Τρίκαλα και στο σημείο της τραγωδίας, Μαρίνο Αλειφέρη και Στράτο Λούβαρη και μετέδωσαν ζωντανά όλες τις εξελίξεις και τις έρευνες που γίνονται στο σημείο.

Το protothema στο εργοστάσιο της Βιολάντα @protothema-live

Στην έκτακτη εκπομπή μίλησε και μια κάτοικος της περιοχής και ανέφερε τη δική της μαρτυρία για το τι έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η κ. Τριανταφυλλιά κάτοικος της περιοχής που μένει σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο και ήταν στο σημείο από τη στιγμή που έγινε η έκρηξη μίλησε στον απεσταλμένο του protothema.gr Μαρίνο Αλειφέρη για τις πρώτες στιγμές. «Ήταν 3:55 ακριβώς όταν έγινε η έκρηξη, πάρα πολύ δυνατή, μετά από λίγο βγήκα έξω και είδα στη μέση του εργοστασίου μία τεράστια μπάλα φωτιάς. Μετά από λίγα λεπτά πετάγονταν πλάκες και αντικείμενα με φωτιά, έπεφταν παντού. Η φωτιά ήταν στο κέντρο του εργοστασίου» αναφέρει η κάτοικος της περιοχής.
