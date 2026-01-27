Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Έκρηξη στη Βιολάντα: Το protothema.gr στο σημείο της τραγωδίας στα Τρίκαλα
Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα - Συνεχίζονται οι έρευνες στον χώρο του εργοστασίου
Το protothema.gr βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας στα Τρίκαλα, καταγράφοντας τις εξελίξεις μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.
Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου. Οι έρευνες συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλης έκτασης φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη, ενώ οι αρχές προχωρούν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που συγκεντρώνει το protothema.gr από το σημείο, οι εγκαταστάσεις της Βιολάντα διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025.
Το πρωί της Τρίτης, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, συνδέθηκε με τους απεσταλμένους του protothema.gr στα Τρίκαλα και στο σημείο της τραγωδίας, Μαρίνο Αλειφέρη και Στράτο Λούβαρη και μετέδωσαν ζωντανά όλες τις εξελίξεις και τις έρευνες που γίνονται στο σημείο.
Στην έκτακτη εκπομπή μίλησε και μια κάτοικος της περιοχής και ανέφερε τη δική της μαρτυρία για το τι έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Η κ. Τριανταφυλλιά κάτοικος της περιοχής που μένει σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο και ήταν στο σημείο από τη στιγμή που έγινε η έκρηξη μίλησε στον απεσταλμένο του protothema.gr Μαρίνο Αλειφέρη για τις πρώτες στιγμές. «Ήταν 3:55 ακριβώς όταν έγινε η έκρηξη, πάρα πολύ δυνατή, μετά από λίγο βγήκα έξω και είδα στη μέση του εργοστασίου μία τεράστια μπάλα φωτιάς. Μετά από λίγα λεπτά πετάγονταν πλάκες και αντικείμενα με φωτιά, έπεφταν παντού. Η φωτιά ήταν στο κέντρο του εργοστασίου» αναφέρει η κάτοικος της περιοχής.
