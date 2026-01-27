«Έσβησαν τα πάντα μετά από έναν κρότο, η φωτιά εξελισσόταν ραγδαία στο δευτερόλεπτο»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τη Βιολάντα για το μοιραίο ξημέρωμα

«Με το που ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε αμέσως κάτω. Μετά ήρθε το παιδί που ήταν στα ζυμωτήρια, ο Βίκτωρας και λέει “ελάτε γρήγορα” και τρέχουμε γρήγορα προς την έξοδο. Η φίλη μου, μου είπε ότι άνοιξε τις ράμπες. Βγαίνουμε έξω, βλέπουμε την αστυνομία και αμέσως ήρθε ο ιδιοκτήτης με τον διευθυντή παραγωγής. Έγιναν όλα αστραπιαία, η φωτιά εξελισσόταν ραγδαία στο δευτερόλεπτο. Καθίσαμε λίγο κάτω για να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Περιμέναμε κάτω στο τσιμέντο. Η μύτη μου έτρεχε, η Χρύσα πρέπει να είχε χτυπήσει στο μάτι και η Ελένη στο χέρι και το πόδι. Μας φώναξε η αστυνομία να πάμε πιο πέρα. Αφού φτάσαμε στην άκρη του εργοστασίου μας φώναξε το ΕΚΑΒ “κορίτσια είστε καλά;”. Μας είδανε, εξωτερικά τραύματα δεν είχαμε, πέρα από τη μύτη και το μάτι της Χρύσας. Αφού πήγαμε στο νοσοκομείο, μετά δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε», συμπλήρωσε.

Οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν σε απόσταση περί τα 50-60 μέτρα από την κυρία Γεωργία, όπως είπε η ίδια.

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε κάποια μυρωδιά στο εργοστάσιο απάντησε: «δεν θέλω να απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Απλά εκείνη την ημέρα, αν καταλαβαίναμε κάτι έντονο, ήταν το μόνο σίγουρο ότι δεν θα πηγαίναμε στην παραγωγή. Θα το κλείναμε και θα βγαίναμε έξω. Τη συγκεκριμένη βραδιά δεν μύριζε τίποτα και πουθενά».

Όσο για τις συνθήκες δουλειάς: «εγώ από τον ιδιοκτήτη προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο, ήταν πάνω από όλα άνθρωπος. Δεν μας έβλεπε απλά ότι πρέπει να βγει η παραγωγή του εργοστασίου. Πρώτα πιστεύω θα σκεφτόταν τι κάνει η Γωγώ σαν Γωγώ και μετά όλα τα υπόλοιπα».

Στο εργοστάσιο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι μετά την κοπή της πίτας, αφού «η μπροστινή πτέρυγα δεν δούλεψε, γύρω στα 10 με 12 άτομα. Εμείς που ήμασταν στην πίσω πλευρά, έπρεπε να βγει κάποια παραγωγή πιστεύω και αναγκαστικά δουλέψαμε».

«Δεν ακούσαμε τίποτα» πριν την έκρηξη. «ήταν τόσο ξαφνικό και τόσο απότομο, τα χάσαμε τελείως. Δεν ξέραμε που βρισκόμασταν εκείνη τη στιγμή, λέγαμε είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει».

«Το 2016 είχα πάει και είχα ακούσει ότι υπήρχε ένα υπόγειο το οποίο ήταν σκεπασμένο με μία σιδερένια κατασκευή και μετά το μπαζώσανε. Τώρα τι υπήρχε δεν ξέρω και ποτέ δεν έμαθα. Εγώ προσωπικά δεν είχα δει και κανέναν συνάδελφο να κατεβαίνει κάτω για να πάρει οτιδήποτε», υποστήριξε.

«Ακόμα είμαι στα χαμένα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα, δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει...», είπε. Η κυρία Γεωργία είπε πως δούλευε νυχτερινή βάρδια τα τελευταία 2,5 χρόνια για να είναι την ημέρα με τα παιδιά της, 20 και 5 ετών.



«Σωθήκαμε από θαύμα»

