Σύλληψη 45χρονου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Στη σύλληψη ενός 45χρονου διαχειριστή ιστοσελίδας για εξύβριση μέσω διαδικτύου και συκοφαντική δυσφήμηση του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά από μήνυση που υπέβαλε ο κ. Κωνσταντάτος την Κυριακή.

Είχε προηγηθεί άλλη μήνυση τον περασμένο Νοέμβριο με την οποία ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης ζητούσε τη δίωξη διαχειριστή ιστοσελίδας, διαχειριστή προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και διαχειριστών δύο θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Η τότε έρευνα είχε ταυτοποιήσει τον 45χρονο ως φερόμενο διαχειριστή της επίμαχης ενημερωτικής ιστοσελίδας καθώς και μία γυναίκα, ως διαχειρίστρια του προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Εξεταζόμενος προφορικά ο συλληφθείς παραδέχτηκε τις σε βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν είναι διαχειριστής της εν λόγω ιστοσελίδας αλλά ότι ενήργησε για λογαριασμό τρίτου τον οποίο δεν θέλησε να κατονομάσει.

«Νόμιζαν ότι δεν θα εντοπιστούν, ότι ανώνυμα θα βρίζουν,  αλλά τους είχαμε προειδοποιήσει πως δεν θα ξεφύγουν» αναφέρεται σε ανακοίνωση της παράταξης «Ενωμένη Πόλη» του κ. Κωνσταντάτου.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ


Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 45χρονος ημεδαπού, για υπόθεση εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση που υπέβαλε Δήμαρχος τον Νοέμβριο του 2025 κατά αγνώστων και ειδικότερα σε βάρος διαχειριστή ιστοσελίδας, διαχειριστή προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και διαχειριστών δύο θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την επακόλουθη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε, σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και την εταιρεία διαχείρισης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 45χρονου ως φερόμενου διαχειριστή της επίμαχης ενημερωτικής ιστοσελίδας καθώς και μίας γυναίκας, ως διαχειρίστριας του προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύλληψη του 45χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου σε περιοχή της Αττικής, μετά από συμπληρωματική έγκληση που υπέβαλε ο Δήμαρχος την 25-01-2026 σε βάρος του διαχειριστή της ιστοσελίδας για τα αδικήματα της εξύβρισης μέσω διαδικτύου και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεχίζεται.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
