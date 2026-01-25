Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Βίντεο από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λιοσίων: Η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων
Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Λιοσίων ξέσπασε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής.
Η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι η φωτιά μαινόταν έξω από το κτιρίου, όμως όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής -εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα- διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου.
Η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Λιοσίων από το ύψος της οδού Ηπείρου. Γύρω στις 19:45 οι φλόγες περιορίστηκαν, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
