Ριφιφί σε κατάστημα ενδυμάτων στη Βάρη: Ο δράστης άρπαξε 10 μπουφάν και έγινε καπνός
Ο δράστης μπήκε στα γραφεία εταιρείας, άνοιξε τρύπα στη γυψοσανίδα και πέρασε στο κατάστημα ενδυμάτων
Στο στόχαστρο ενός διαρρήκτη μπήκε τα ξημερώματα της Τρίτης ένα μαγαζί με ενδύματα στη Βάρη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 2.15 όταν ένα άτομο προσέγγισε τα γραφεία εταιρείας στη λεωφόρο Βάρης και παραβίασε ένα παράθυρο ισογείου εισβάλοντας στον χώρο.
Στη συνέχεια ο δράστης άνοιξε μια τρύπα στη γυψοσανίδα του τοίχου και πέρασε σε κατάστημα ενδυμάτων απ’ όπου αφαίρεσε 10 μπουφάν και έγινε καπνός.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του βρίσκεται σε εξέλιξη.
