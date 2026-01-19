Πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου μετά από διαλυμένο αρραβώνα στο Άργος, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Άργος Πυροβολισμοί Ρομά

Πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου μετά από διαλυμένο αρραβώνα στο Άργος, δείτε βίντεο

Σκηνές πανικού και βίας εκτυλίχθηκαν κοντά στη λαϊκή αγορά, μετά από διαμάχη δύο οικογενειών Ρομά

Πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου μετά από διαλυμένο αρραβώνα στο Άργος, δείτε βίντεο
84 ΣΧΟΛΙΑ
Η κεντρική πλατεία του Άργους μετατράπηκε σε πεδίο μάχης το βράδυ της Κυριακής, όταν έντρομοι πολίτες προσπαθούσαν να κρυφτούν από αδέσποτες σφαίρες και οχήματα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, φρεναρίσματα και επικίνδυνους ελιγμούς.

Το επεισόδιο που θύμιζε σκηνές από αστυνομική ταινία, σημειώθηκε κοντά στη λαϊκή αγορά και προέκυψε από διαμάχη δύο οικογενειών Ρομά, που είχαν συγκεντρωθεί για να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους σχετικά με έναν αρραβώνα που ακυρώθηκε.

Η κατάσταση δεν άργησε να βγει ελέγχου. Ένα από τα οχήματα προσπάθησε να εμβολίσει το άλλο, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους άνοιξε πυρ. Οι σκηνές που κατέγραψε το βίντεο του Anagnostis δείχνουν απόλυτο χάος, ανεξέλεγκτη βία και επικίνδυνες συνθήκες σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Συμπλοκή μεταξύ Ρομά στο Άργος - Εμβολισμός αυτοκινήτου και πυροβολισμοί


Η «μάχη» καρέ-καρέ

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κατάσταση στον χώρο είναι εκτός ελέγχου. Ο ήχος από τα μαρσαρίσματα και τα στριγκλίσματα των ελαστικών καλύπτει τα πάντα, ενώ διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται απειλητικά και με μεγάλη ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και εμβολισμούς πάνω στην Πλατεία.

Η ένταση κορυφώνεται δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί. Οι λάμψεις από τα όπλα είναι ορατές μέσα στο σκοτάδι, ενώ πολίτες που βρίσκονταν τυχαία στο σημείο άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να προφυλαχθούν από τα αδέσποτα πυρά. Το βίντεο καταγράφει την απόλυτη αναρχία που επικράτησε για λίγα λεπτά, μετατρέποντας μια κεντρική πλατεία σε πεδίο μάχης.

Το χρονικό της συμπλοκής

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν από προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά, με αφορμή έναν αρραβώνα που διαλύθηκε. Η συνάντηση των δύο πλευρών για την επίλυση των διαφορών κατέληξε γρήγορα σε σύρραξη.

Κλείσιμο
Η βία κλιμακώθηκε όταν ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε αυτοκίνητο της αντίπαλης οικογένειας, προκαλώντας χάος. Μέσα στην αναταραχή, ένας εκ των επιβαινόντων βγήκε οπλισμένος και πυροβόλησε αρκετές φορές στον αέρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο περαστικούς και οικογένειες.


Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Η επέμβαση της Αστυνομίας, με δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Άργους, ήταν καθοριστική για τη λήξη του επεισοδίου χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που διακρίνονται στο βίντεο να διαφεύγουν.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με την τοπική κοινωνία να παραμένει ανάστατη από την θρασύτητα με την οποία έδρασαν οι εμπλεκόμενοι σε δημόσια θέα.
84 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης