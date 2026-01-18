Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Κύπρος: 30 συλλήψεις παράνομων μεταναστών και άμεσες απελάσεις από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης
«Μοναδικός μας στόχος η ασφάλεια» το δόγμα της κυβέρνησης - Πρόσθετα θεσμικά, νομικά και επιχειρησιακά μέσα για αποτελεσματικότερη δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός
Μετά τις διαδοχικές εγκληματικές ενέργειες σε Λάρνακα, Τερσεφάνου και Πάφο, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κύπρου, Κώστας Φυτιρής, παρενέβη με γραπτή δήλωση, αναγνωρίζοντας πως οι ανησυχίες της κοινωνίας για την καθημερινή ασφάλεια «είναι πλήρως κατανοητές», θέτοντας ως κεντρικό στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος (Philenews).
Ο Κ. Φυτιρής υπογραμμίζει ότι η έξαρση της εγκληματικότητας συνιστά «σύνθετη και απαιτητική πρόκληση», σημειώνοντας πως η κυβερνητική επιλογή είναι συγκεκριμένη. Προσήλωση στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος «ανεξαρτήτως προέλευσης, μορφής ή δομής». Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει αναφορά στην ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα, λέγοντας ότι το φαινόμενο παρουσιάζει έξαρση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτείται επίμονη προσπάθεια για να περιοριστεί.
Ειδική μνεία γίνεται στους αλλοδαπούς που παρανομούν, είτε εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες είτε διαμένουν παράνομα στη Κύπρο, με τον υπουργό να παραπέμπει σε ταχείες διαδικασίες απέλασης εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου και «με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου», διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν σε δικαιολογημένη ιδιότητα αιτητή ασύλου.
Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη παγκύπρια επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν πέραν των 30 παράνομων αλλοδαπών, ενώ, όπως αναφέρει, γίνονται ενέργειες για την άμεση απέλασή τους.
Ταχείες διαδικασίες απέλασης για όσους παρανομούν
Παγκύπρια επιχείρηση με πάνω από 30 συλλήψεις
Συνεργασία με την ΑστυνομίαΟ Κ. Φυτιρής καλεί τους πολίτες να συνδράμουν, τονίζοντας ότι η παροχή πληροφοριών προς την Αστυνομία, ακόμη και ανώνυμα, λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Στην ίδια δήλωση, εκτιμά ότι η Βουλή θα στηρίξει σύντομα κρίσιμα νομοσχέδια, ώστε να δοθούν στην Αστυνομία πρόσθετα θεσμικά, νομικά και επιχειρησιακά μέσα για αποτελεσματικότερη δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος.
