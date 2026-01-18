Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του
Τη φωτιά αντιλήφθηκε πρώτος ο γιος του άτυχου άνδρα
Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην Ιεράπετρα κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή.
Σύμφωνα με το cretalive.gr ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, για την ώρα, συνθήκες.
Τη φωτιά αντιλήφθηκε ο γιος του άτυχου 70χρονου και έσπευσε να τη σβήσει.
Όταν έφτασαν στο σημείο τα οχήματα της Πυροσβεστικής δεν υπήρχαν φλόγες, δυστυχώς όμως εντοπίστηκε ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός.
