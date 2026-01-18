Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Νεκρός Ιεράπετρα Σπίτι

Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Τη φωτιά αντιλήφθηκε πρώτος ο γιος του άτυχου άνδρα

Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του
Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην Ιεράπετρα κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, για την ώρα, συνθήκες.

Τη φωτιά αντιλήφθηκε ο γιος του άτυχου 70χρονου και έσπευσε να τη σβήσει.

Όταν έφτασαν στο σημείο τα οχήματα της Πυροσβεστικής δεν υπήρχαν φλόγες, δυστυχώς όμως εντοπίστηκε ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός.

