Απειλητικά συνθήματα από τον Ρουβίκωνα στο σπίτι κοσμήτορα του ΑΠΘ: «Ελάτε να δείτε πώς ζούμε στα πανεπιστήμια», λέει ο ίδιος

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Καθηγητής Γκλαβίνης μπαίνει στο στόχαστρο φοιτητών – και όχι μόνο καθώς είναι από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν έχει διστάσει να τοποθετηθεί υπέρ του νόμου περί διαγραφών ανενεργών φοιτητών.







«Είναι ένα ακόμη περιστατικό, αποκαλυπτικό του πώς ζούμε εμείς στα Πανεπιστήμια. Λες, έγινα Κοσμήτορας, θα υπηρετήσω τη θητεία μου, θα κάνω το καθήκον μου. Εφαρμόζεις τον νόμο, τί άλλο να κάνει ένας Κοσμήτορας μιας Νομικής Σχολής, για πείτε μου; Κι έρχεται ο άλλος και γράφει συνθήματα στο σπίτι σου, συμβαίνει για δεύτερη φορά, ξέρετε, στο γραφείο σου, βλέπεις την πινακίδα του αυτοκινήτου σου πάνω σε μια κολώνα στη Σχολή σου και λες, κάπου το ξέρω αυτό το νούμερο… Έρχονται, χτυπάνε τις πόρτες της Κοσμητείας σου, σε αποκαλούν ρουφιάνο, σε προπηλακίζουν, σε στοχοποιούν, έτσι ζούμε εμείς στο Πανεπιστήμιο, ξέρετε», αρχίζει να λέει.



«Προσωπικά, είμαι ταγμένος υπέρ της μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, την οποία υπηρετώ με οποιαδήποτε πανεπιστημιακή ιδιότητα από το 2006-7 μέχρι σήμερα. Την εποχή εκείνη ζούσαμε τις μεγάλες καταλήψεις του νόμου Γιαννάκου και τις αντιδράσεις στη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Ξέρετε, εμείς που τολμάμε και διατυπώνουμε μια άλλη, εντός εισαγωγικών, άποψη στα Πανεπιστήμια από την κυρίαρχη, εντός πολλών εισαγωγικών, αριστερίζουσα comme il faut άποψη για τα ακαδημαϊκά πράγματα, στοχοποιούμεθα αμέσως. Το Πανεπιστήμιο, ξέρετε, ανήκει ιδιοκτησιακά στην Αριστερά. Οποιοσδήποτε άλλος είναι ‘μουσαφίρης’ εδώ μέσα. Μόνον αυτοί δικαιούνται δια να ομιλούν. Ε, λοιπόν, αυτό εγώ δεν το ανέχομαι, ουδέποτε το ανέχτηκα, δεν θ’ αρχίσω τώρα στα τελευταία χρόνια της πανεπιστημιακής μου καριέρας», σημειώνει, για να προσθέσει:



Ανάμεσα σε δύο μέτωπα Σαν να μην έφταναν οι επιθέσεις, η άρνηση του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου προ διετίας, και ενώ το πανεπιστήμιο τελούσε υπό κατάληψη διαρκείας, να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως εξετάσεις προκειμένου να διασφαλίσει το αδιάβλητο της διαδικασίας και να μην κάνει «εκπτώσεις» στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές του, τον φέρνει σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης.



Όπως αναφέρει ο Καθηγητής Γκλαβίνης στο protothema.gr, «το τραγικό αυτό σκηνικό δε σταματάει εδώ. Τη στιγμή που αγωνίζεσαι ν’ αναβαθμίσεις τη Σχολή σου, να βελτιώσεις τις συνθήκες εκπαίδευσης των φοιτητών σου, που είναι από τα λαμπρότερα παιδιά της γενιάς τους, δε σε ‘τραβάει απ’ το μανίκι’ μόνο το … κίνημα. Δεν ξέρουν μόνο αυτοί την διεύθυνσή σου κι έρχονται να σου … επιδώσουν εξώδικα του στυλ «Γκλαβίνη κάτω τα χέρια από τους φοιτητές». Την ξέρουν και οι εισαγγελείς - αυτοί κι αν την ξέρουν (!) - και σου στέλνουν αβέρτα προκαταρκτικές εξετάσεις κι άλλη δουλειά δεν είχα τώρα εγώ, να πηγαίνω κάθε λίγο και λιγάκι να δίνω κατάθεση στο Τμήμα, στο Πταισματοδικείο ή στο Δικαστήριο… Ε, μπάστα λίγο ρε παιδιά. Και μετά δεν βρίσκουμε συνάδελφο πλέον να διοικήσει το Τμήμα, τη Σχολή ή το Πανεπιστήμιο… Τώρα έχω μια προκαταρκτική εξέταση που τρέχει, γιατί δεν κάναμε εξετάσεις πριν δυο χρόνια στη μεγάλη κατάληψη. Επειδή αρνηθήκαμε τότε να υποβαθμίσουμε το επίπεδο σπουδών κάνοντας διαδικτυακές εξετάσεις. Μα γι’ αυτό καλέσαμε τη δημόσια δύναμη να έρθει ν’ ανοίξει τη Σχολή μας για να μπορέσουν οι φοιτητές να δώσουν εξετάσεις, όπως πάντα. Λοιπόν, ελάτε λίγο να δείτε πώς ζούμε στα Πανεπιστήμια, ελάτε. Ελάτε να δείτε πώς ζούμε όσοι θέλουμε να κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν και στους γονείς τους που τα στέλνουν με αίμα να σπουδάσουν», καταλήγει.



Δήλωση του υφυπουργού Παιδείας Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου σε δήλωσή του για την επίθεση του Ρουβίκωνα τονίζει: «Καταδικάζω απερίφραστα τη θρασύδειλη επίθεση στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη. Ο τραμπουκισμός, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία και στα Πανεπιστήμια. Δεν φοβόμαστε και δεν υποχωρούμε. Η Πολιτεία θα προστατεύσει τα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα επιβάλει τον νόμο.



» Τέτοιου είδους φαινόμενα βίας είναι ακριβώς όσα κρατούσαν για δεκαετίες τα Πανεπιστήμιά μας δέσμια. Αυτά τα άβατα της ανομίας εμείς τα σπάσαμε. Εξ ου και σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Δεν φοβηθήκαμε τότε και δεν φοβόμαστε ούτε τώρα. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σεβασμό στους φοιτητές, χτίζουμε ασφαλή Πανεπιστήμια γνώσης, ελευθερίας και προοπτικής.



» Η εποχή της ανοχής στη βία έχει τελειώσει. Προχωράμε μπροστά, χωρίς εκπτώσεις».