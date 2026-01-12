Αλεξανδρούπολη: Η στιγμή που οι ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την πόλη - Πανικός σε πιτσαρία από τζάμια που έσπασαν, έτρεχαν να κρυφτούν οι πελάτες

Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, η εικόνα αλλάζει πλήρως. Λίγο μετά τις 19:10, ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αλεξανδρούπολη, με πολύ ισχυρές ριπές ανέμου, που σε σημεία έφτασαν επίπεδα ακραίου φαινομένου. Το φαινόμενο είχε μικρή διάρκεια, αλλά μεγάλη ένταση. Δέντρα έπεσαν, αντικείμενα μετακινήθηκαν και προκλήθηκαν ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά κοντά σε δέντρα, πινακίδες και ελαφριές κατασκευές. Παρά τις ζημιές που καταγράφηκαν και στον Αερολιμένα «Δημόκριτος», οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.