Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Αλεξανδρούπολη: Η στιγμή που οι ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την πόλη - Πανικός σε πιτσαρία από τζάμια που έσπασαν, έτρεχαν να κρυφτούν οι πελάτες

Χαρακτηριστικό της έντασης του φαινομένου το γεγονός ότι προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο νεκροταφείο της Αλεξανδρούπουλης με πάνω από 50 μνήματα να καταστρέφονται

Τις πρωτοφανείς στιγμές που έζησαν το βράδυ του Σαββάτου κάτοικοι και επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης όταν χτύπησαν άνεμοι ταχύτητας έως και 154 χλμ/ώρα, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε πιτσαρία.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, εργαζόμενοι και πελάτες απολάμβαναν αμέριμνοι την εργασία και το φαγητό τους, όταν ξαφνικά - μέσα σε δευτερόλεπτα - το σκηνικό άλλαξε.

Στις εικόνες καταγράφεται ο πανικός και ο τρόμος ανάμεσα σε όσους βρίσκονταν στην επιχείρηση καθώς τζάμια έσπαγαν με άλλους να προσπαθούν να προστατευτούν πίσω από τραπέζια και πάγκους και άλλους να προσπαθούν να απομακρυνθούν από τις τζαμαρίες.

Σκηνές πανικού στα πρώτα δευτερόλεπτα από το χτύπημα του ανεμοστρόβιλου σε παραλιακό κατάστημα


Χαρακτηριστικό της έντασης του φαινομένου το γεγονός ότι προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο νεκροταφείο της Αλεξανδρούπουλης με πάνω από 50 μνήματα να καταστρέφονται.

@evros24.gr Πάνω από 50 τάφοι κατεστραμμένοι στο νεκροταφείο του χωριού Δωρικό. Η χθεσινή κακοκαιρία άφησε πίσω της εικόνες που δύσκολα χωρά ο νους. Οι πλάκες σηκώθηκαν, τάφοι άνοιξαν, μνήματα διαλύθηκαν. Στο βίντεο καταγράφεται το μέγεθος της ζημιάς. Αυτές οι εικόνες δεν είναι υπερβολή. Είναι η πραγματικότητα της επόμενης μέρας. #Δωρικό #Έβρος #Κακοκαιρία #ΑκραίαΚαιρικάΦαινόμενα #Νεκροταφεία ♬ πρωτότυπος ήχος - evros24.gr


Άλλη κάμερα ασφαλείας κατέγραψε, επίσης, το πόσο εύκολα «πήρε και σήκωσε» ο άνεμος ένα σταθμευμένο μηχανάκι.

@evros24.gr

Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, η εικόνα αλλάζει πλήρως. Λίγο μετά τις 19:10, ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αλεξανδρούπολη, με πολύ ισχυρές ριπές ανέμου, που σε σημεία έφτασαν επίπεδα ακραίου φαινομένου. Το φαινόμενο είχε μικρή διάρκεια, αλλά μεγάλη ένταση. Δέντρα έπεσαν, αντικείμενα μετακινήθηκαν και προκλήθηκαν ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά κοντά σε δέντρα, πινακίδες και ελαφριές κατασκευές. Παρά τις ζημιές που καταγράφηκαν και στον Αερολιμένα «Δημόκριτος», οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.

♬ πρωτότυπος ήχος - evros24.gr
