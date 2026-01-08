Κορινθία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε σπίτι, δύο σοβαρά τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κορινθία Αυτοκίνητο Τροχαίο

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με το KorinhtosTV, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι.Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Τροχαίο Εξαμίλια


Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
