Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος

Στον έναν από τους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή, ωστόσο άσκησε έφεση

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη δίκη τους στο αυτόφωρο, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου «Αβαντάζ» στην Πάτρα, όπου έγινε το άγριο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνταν για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, αφού αρχικά δεν είχαν παραδώσει το βίντεο από το καταγραφικό υλικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο ένας κρίθηκε αθώος ενώ στον έτερο άνδρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή, ωστόσο άσκησε έφεση η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι τη δίκη με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Επτά οι δράστες

Στο μεταξύ όπως έχει γίνει γνωστό επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου. Από αυτούς οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι «επτά» κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.
