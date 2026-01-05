Ο νέος ΚΟΚ έφερε συμμόρφωση: Μόλις 150 θετικά αλκοτέστ και δύο συλλήψεις σε 20.000 ελέγχους στην Αττική τις πρώτες μέρες του 2026
Ο νέος ΚΟΚ έφερε συμμόρφωση: Μόλις 150 θετικά αλκοτέστ και δύο συλλήψεις σε 20.000 ελέγχους στην Αττική τις πρώτες μέρες του 2026

Το ποσοστό 0,8% επί των ελέγχων φανερώνει μία τάση συμμόρφωσης από τους οδηγούς μπροστά στις αυστηρές ποινές του νέου ΚΟΚ

Υπό την Δαμόκλειο Σπάθη των προστίμων του νέου ΚΟΚ, οι οδηγοί στην Αττική φαίνεται πως συμμορφώνονται με τα πρώτα στοιχεία να είναι χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, τις πρώτες πέντε ημέρες του 2026 διενεργήθηκαν 20.067 έλεγχοι από τους οποίους μόλις οι 152 περιπτώσεις εμφανίστηκαν να έχουν υπερβεί το όριο των 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα. Μάλιστα από αυτές, μόλις οι δύο αφορούσαν οδηγούς που είχαν υπερβεί το 0,60 mg/l οι οποίοι και συνελήφθησαν. Το ποσοστό αυτών που εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ επί των ελέγχων είναι περί το 0,8%.

Δείτε βίντεο από την Τροχαία Αττικής:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 152 ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ειδικότερα, η ειδική εξόρμηση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιανουαρίου 2026 στο λεκανοπέδιο. 

Δείτε φωτογραφίες 

troxaia32-_1_
troxaia32-_2_
troxaia32-_3_

Το σοκ των ελέγχων

Ο νέος ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) έχει ενσωματώσει πλέον πολύ αυστηρές διατάξεις και τσουχτερά πρόστιμα για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι που διαπίστωσαν ουκ ολίγοι Έλληνες.

Πλέον αν η περιεκτικότητα αλκοόλ στον οργανισμό ενός οδηγού είναι από 0,25-0,39 ml/l το πρόστιμο είναι 350 ευρώ ενώ αφαιρείται το δίπλωμα για ένα μήνα.

Αν βρεθεί με 0,40-0,54 ml/l θα πληρώσει 700 ευρώ ενώ εκτός από την αφαίρεση διπλώματος για τρεις μήνες, αφαιρούνται και οι πινακίδες του οχήματος.

Τέλος ο άτυχος που θα εντοπιστεί με 0,55 ml/l στον οργανισμό του εκτός από τα 1.200 ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει και την αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες, αντιμετωπίζει και ποινική δίωξη με φυλάκιση.

Σε περιπτώσεις υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται, ενώ το δίπλωμα οδήγησης μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και για δέκα χρόνια.
