Τραυματισμένος νοσηλεύεται 19χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής στη Θεσσαλονίκη
Τραυματισμένος νοσηλεύεται 19χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής στη Θεσσαλονίκη

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Τραυματισμένος νοσηλεύεται 19χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής στη Θεσσαλονίκη
Σοβαρό ατύχημα είχε σήμερα το πρωί ένας 19χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, αναφέρει το typosthes.gr.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε στο Κορδελιό επί της οδού 25ης Μαρτίου, όταν ο 19χρονος έπεσε από τρίτο όροφο ανεγειρόμενης οικοδομής, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο ασθενής σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.


Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα, Πέμπτη 02/01/2036, νωρίς το μεσημέρι, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης άνδρα 19 ετών από μεγάλο ύψος, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος. Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπανικολάου" για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση. Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο, ένα (1) όχημα μικρού όγκου (smart) και η Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά 5 Διασώστες και 1 ιατρό ΕΚΑΒ. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».
