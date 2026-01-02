Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τραυματισμένος νοσηλεύεται 19χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής στη Θεσσαλονίκη
Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου»
Σοβαρό ατύχημα είχε σήμερα το πρωί ένας 19χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, αναφέρει το typosthes.gr.
Συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε στο Κορδελιό επί της οδού 25ης Μαρτίου, όταν ο 19χρονος έπεσε από τρίτο όροφο ανεγειρόμενης οικοδομής, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο ασθενής σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Σήμερα, Πέμπτη 02/01/2036, νωρίς το μεσημέρι, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης άνδρα 19 ετών από μεγάλο ύψος, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος. Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπανικολάου" για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση. Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο, ένα (1) όχημα μικρού όγκου (smart) και η Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά 5 Διασώστες και 1 ιατρό ΕΚΑΒ. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».
#Διασώστες_ΕΚΑΒ_Θεσσαλονίκης#Πτώση_από_ύψος— Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) January 2, 2026
Σήμερα, Πέμπτη 02/01/2036, νωρίς το μεσημέρι, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης άνδρα 19 ετών από μεγάλο ύψος, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη… pic.twitter.com/kVvD8SHPPV
