Σμαραγδής για τις κακές κριτικές στον «Καποδίστρια»: Αυτοί χάνουν

Η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη έχει κόψει πάνω από 130.000 εισιτήρια σε τέσσερις ημέρες – Ωστόσο αρκετοί κριτικοί κινηματογράφου δεν επιφυλάσσουν και ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια